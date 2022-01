Anticipazioni puntate americane Beautiful: il piccolo DOUGLAS diventa un problema per BROOKE

Nelle puntate americane di Beautiful, Brooke Logan Forrester sta cercando disperatamente di impedire che il suo bacio con Deacon Sharpe arrivi alle orecchie di suo marito Ridge. Purtroppo per lei, tuttavia, c’è un testimone: Douglas Forrester. Il bambino è stato infatti testimone involontario del momento di vicinanza e, inconsapevole di quanto veramente accaduto, si è convinto di aver visto nonna Brooke baciare Babbo Natale la sera dell’ultimo dell’anno. Questo perché Deacon, in quel momento, indossava un berretto natalizio e il suo volto era nascosto dalla posizione da cui Douglas ha potuto osservare la scena.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 29 gennaio: LIAM “si accende” e capisce che l’unico traditore è lui!

Di fronte alla sua insistenza nel raccontare l’episodio, Liam e Hope Spencer hanno fatto alla fine due più due, realizzando che il bambino avesse visto Brooke baciare un altro uomo. E così, la giovane Logan ha affrontato la madre, che ha finito per confidarle quello che la tormenta da allora. “Ci siamo divertiti, abbiano ricordato i bei vecchi tempi, si è creata della vicinanza e ci siamo baciati“, ha spiegato Brooke, mossa anche dall’alcol che lei e Deacon avevano bevuto nonostante il loro stato di alcolisti.

Beautiful, spoiler USA: HOPE cerca di rimediare ai problemi della madre

Da allora Brooke ha ripreso a frequentare gli incontri col sostegno del marito, alla ricerca di quello che può aver fatto scattare in lei dopo tanto tempo il desiderio di bere. Quello che nessuno sa per ora è che Sheila Carter ha fatto in modo di sostituire uno champagne analcolico acquistato da Brooke con uno vero. Al momento, tuttavia, la preoccupazione principale della Logan è impedire che Ridge scopra il bacio, anche perché Deacon ha pernottato nel loro letto accanto a lei (cosa che a suo dire Ridge non le perdonerebbe mai). E così, Brooke, Hope e Liam hanno pensato di dover convincere Douglas a dimenticare l’accaduto per impedire che ne parlasse con le persone sbagliate.

Peccato per loro che il bambino, come da programma, fosse stato già prelevato da Thomas per una cena a casa di Steffy con la sua famiglia paterna. E, come i tre temevano, Douglas ha divulgato al padre, al nonno e alla zia la sua storia su nonna Brooke che bacia Babbo Natale. Il caso, però, ha voluto che Hope con una telefonata si facesse riportare a casa il bambino, usando una vaga scusa che Thomas si è fatto andar bene, scatenando la reazione seccata di Steffy di fronte allo “strapotere Logan” sulla vita del nipote.

Beautiful, trame americane: STEFFY ha dei sospetti su BROOKE

Liam e Hope hanno dunque lasciato Douglas da solo con Brooke, che in qualche modo ha cercato di convincere il piccolo a lasciarsi alle spalle quanto visto. Insomma, in passato Brooke era stata categorica nel dover portare via Douglas a Thomas, colpevole di averlo costretto a mentire, ma ora la verità sarebbe un danno per lei: come andrà a finire?

Quel che è certo è che una sospettosa Steffy, che come sappiamo intende riunire il padre con Taylor, potrebbe ora usare come arma contro Brooke i racconti di Douglas…