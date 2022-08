Grand Hotel, anticipazioni ultima puntata 26 agosto 2022

Grand Hotel serie tv, trama episodi 26 agosto

Si conclude per sempre su Canale 5 la fiction spagnola Grand Hotel – intrighi e passioni, di cui abbiamo assistito in queste settimane alla parte finale della terza e ultima stagione. Ecco anticipazioni e trame degli episodi di venerdì 26 agosto 2022:

Grand Hotel / Il sacrificio

Tutte le prove sembrano dimostrare che Alicia abbia sparato a Diego, il quale, ferito ad una gamba, è deciso a ritrovare Julio, tanto da pagare i dipendenti affinché gli dicano dove si nasconde. Intanto si scopre che Donna Teresa e Cisneros hanno una relazione.

Grand Hotel / Colera

Nell’ultimissimo episodio, un’epidemia di colera inizia ad insinuarsi nell’hotel, a causa di Diego, che lo ha contratto bevendo l’acqua stagnante nella grotta. Angela interviene e riesce a fermarla. Alfredo e Sofia lasciano l’hotel per paura che loro figlio possa contagiarsi e Alfredo, prima di andare via, firma un documento in cui lascia la direzione dell’hotel nelle mani di Angela, che accetta di buon grado.

Cisneros, dopo aver dichiarato il suo amore a Teresa in una lettera, compie la sua vendetta nei confronti di Diego, uccidendolo in riva la mare. Belen, smascherata dallo stesso Andres, si toglie la vita per non andare in carcere. Javier e Laura, ormai guarita, tornano insieme e avranno tre figli. Maite e Andres si sposano. E finalmente, Alicia e Julio coronano il loro amore. Partono insieme e avranno un figlio.