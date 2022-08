Il paradiso delle signore da oggi è in ferie, ecco perché | 8 agosto

Brevi vacanze di Ferragosto per il cast de Il paradiso delle signore

Per i fan de Il paradiso delle signore le “ferie” sono iniziate da fine aprile, ma a livello produttivo le cose non stanno proprio così: per far sì che il 12 settembre le amate vicende del grande magazzino milanese tornino in onda puntuali nel pomeriggio di Rai 1, il cast artistico e quello tecnico sono impegnati già da mesi nella realizzazione dei nuovi episodi della stagione 2022-2023.

Per i protagonisti della fiction daily, però, giunge ora il momento per delle brevi e meritate vacanze: il set sarà dunque chiuso per il periodo di Ferragosto, come annunciato anche da alcuni attori della serie via social.

Il paradiso delle signore: il nuovo libro collegato alla serie, ecco quando esce

Prosegue intanto l’attività editoriale cartacea legata al Paradiso delle signore: dopo l’ottimo riscontro del primo volume, l’autrice Monica Mariani ha annunciato l’uscita del secondo libro estivo per il 15 settembre.