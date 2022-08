Anticipazioni episodio 48 Sei sorelle di giovedì 11 agosto 2022

Carolina cerca in tutti i modi di avvicinarsi fisicamente al marito per poter restare incinta per davvero ma, non riuscendo nell’intento, decide di prendere una pozione per abortire acquistata da una fattucchiera.

Sofia ed Elisa fanno pace.

Don Luis sfida a duello un cliente dell’Ambigù per difendere l’onore della bella Francisca…