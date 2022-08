Tempesta d’amore, anticipazioni dal 14 al 20 agosto 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 14 a sabato 20 agosto 2022

Nonostante lo shock iniziale, Florian decide di appoggiare l’idea di Constanze, che intende fargli una proposta di matrimonio durante l’evento di beneficienza.

Robert e Ariane riescono finalmente a uscire dal bosco e tornare a casa. Cornelia è al settimo cielo per il ritorno del suo amato, ma subito dopo finisce per litigare furiosamente con lui: la donna è infatti convinta che ci sia la Kalenberg dietro al presunto rapimento, mentre Saalfeld non riesce neanche a concepire l’idea!

Gerry è al settimo cielo per la decisione di Max di permettergli di restare a Bichlheim. Felicissimo, il ragazzo festeggia passando la serata al cinema con Shirin. Peccato solo che – subito dopo lo spettacolo – la ragazza riceva una telefonata e lo pianti in asso…

Maja continua a sperare di poter tornare insieme a Florian non appena quest’ultimo si riprenderà dalla malattia. Poco dopo, però, vede come Constanze parla alla baronessa von Zweigen per spingerla a finanziare la ricerca di una cura per Vogt…

Christoph dà a Cornelia un consiglio per gestire la difficile situazione creatasi con Ariane…

Dopo un incontro notturno con Robert, Ariane è sempre più affascinata da quest’ultimo. Decisa a dimostrare a se stessa di avere i propri sentimenti per Saalfeld sotto controllo, la donna decide di sedurre Erik e passare la notte con lui; mentre si trova tra le braccia di Vogt, però, inizia a fantasticare di essere insieme a Robert…

Maja non riesce a credere che Florian abbia davvero accettato la proposta di matrimonio di Constanze! Sconvolta, la ragazza si rassegna all’idea che il guardacaccia non ne voglia più sapere di lei…

Constanze e Florian recitano la parte della coppia felice di fronte alla baronessa von Zweigen nella speranza che quest’ultima faccia una generosa donazione per la ricerca di una cura per Florian. Poco dopo, però, Florian dice chiaramente a Constanze che il suo cuore appartiene a Maja…

Christoph e Rosalie non ritengono i Sonnbichler degli avversari temibili per il torneo a bocce, ma finiscono per rimediare una sonora sconfitta. A quel punto tra la Engel e Saalfeld esplode una discussione molto appassionata…