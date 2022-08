Tempesta d’amore, anticipazioni dal 28 agosto al 3 settembre 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 28 agosto a sabato 3 settembre 2022

Dopo che Vanessa ha provato a convincerlo quanto Shirin possa fargli male esattamente come una rosa con le spine, Gerry giunge alla conclusione che la sua amata sia una dalia: fiore bellissimo ma senza spine! Il giovane Richter regala dunque alla Ceylan un mazzo di dalie, non sapendo che la ragazza è allergica…

Robert e Cornelia non riescono a credere di essere fratelli! Benché la madre della Holle avesse assicurato a Werner che fosse lui il padre della figlia, l’albergatore decide di fugare ogni dubbio con un test di paternità.

Constanze vuole capire quanto siano forti i suoi sentimenti per Florian e invita dunque quest’ultimo a fare una gita romantica al lago. Il guardacaccia, però, finisce per stancarsi più di quanto il suo fisico possa ancora sopportare nonostante le cure…

Michael non riesce a togliersi dalla testa il pensiero che Christoph abbia sedotto Rosalie a Parigi e respinge i tentativi della donna di riappacificarsi con lui. Quando però l’uomo si ritrova da solo a casa non può fare a meno di sentire la mancanza della sua amata…

Shirin dice a Gerry di preferire le piante grasse rispetto ai fiori e il ragazzo non se lo fa ripetere due volte. Mentre si prepara a donare un cactus alla sua amata, però, il ragazzo fa una scoperta inaspettata…

Hannes torna dal Montana con notizie drammatiche: sta per perdere il suo ranch! Christoph si dice subito disponibile ad investire nel ranch a patto però che Ariane non ne sappia nulla. La Kalenberg, però, scopre casualmente i piani del suo nemico ascoltando una conversazione tra Maja e Hannes…

Rosalie e Michael sono intrattabili dopo la loro separazione e finiscono per snervare i loro amici. Hildegard e André decidono dunque di tentare di far riappacificare i due…

Ariane cerca di aprire la cassaforte del Fürstenhof per scambiare i campioni genetici di Robert e Cornelia, ma non riesce a trovare la combinazione giusta. Poco dopo, però, riceve un indizio grazie ad una conversazione privata di Werner….

Erik scopre che verrà presto organizzato un torneo di golf al Fürstenhof con in palio un ricco premio. Dal momento che non sa giocare a golf, l’uomo cerca di individuare un potenziale vincitore per poterci scommettere sopra. Ed è allora che il suo occhio cade su Gerry…