Tempesta d’amore, anticipazioni dal 7 al 13 agosto 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 7 a sabato 13 agosto 2022

Cornelia si precipita da Werner con una terribile notizia: Robert e Ariane sono stati rapiti! Nel frattempo questi ultimi si svegliano legati in un casolare in mezzo al bosco. Cosa sarà successo?

Maja scopre che Florian ha passato la notte con Constanze, rimanendone devastata. Convinta che Vogt non la ami più, la von Thalheim prende dunque le distanze… esattamente come lui sperava!

Max e Vanessa riescono a trovare Gerry in tempo e a convincerlo a tornare a casa. André e i Sonnbichler sono felici per la decisione del ragazzo, ma poco dopo Hildegard ascolta casualmente una telefonata…

Robert e Ariane riescono a liberarsi dalla loro prigione e a sfuggire al presunto rapitore. A quel punto la Kalenberg telefona segretamente a Erik per assicurargli che tutto procede secondo i piani. Poco dopo, però, la donna fa una scoperta drammatica…

Constanze si scusa con Maja per la notte con Florian e le due sorellastre si riconciliano. A quel punto Constanze dà per scontato di avere la benedizione della sorella per una relazione con il guardacaccia…

Robert e Ariane cercano di uscire dal bosco, ma si rendono conto di essersi completamente persi. Come se non bastasse, la Kalenberg si ferisce a una caviglia e a quel punto si lascia andare alla disperazione.

Max è sempre determinato a mandare Gerry in un appartamento supervisionato. Gerry decide dunque di accettare il proprio destino e si congeda da Shirin. Prima di partire, però, chiede al fratello di porter passare un’ultima notte a casa sua…

Robert decide di aiutare Ariane e non esita a portarla in braccio attraverso il bosco, colpendo profondamente la donna, che inizia a guardarlo con occhi diversi. Nel frattempo Erik inizia a preoccuparsi per la mancanza di notizie da parte della sua complice…

Hannes è convinto che la serata di beneficienza a favore della ricerca per Florian abbia bisogno di un evento speciale, dando così un’idea folle a Constanze…

Gerry e Max passano la notte a giocare ad un vecchio gioco dell’asilo, finendo per riavvicinarsi come non accadeva da anni. A quel punto Max prende una decisione…

Sempre più angosciata per le sorti di Robert, Cornelia ripensa agli avvertimenti di Erik nei confronti di Ariane. E così la Holle prende una decisione coraggiosa in piena notte…