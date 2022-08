Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la dichiarazione di CHRISTOPH e ALEXANDRA

Chi temeva che la storia tra Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) sarebbe stata una “copia” di quella tra quest’ultima e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), può tirare un sospiro di sollievo.

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore l’albergatore scoprirà infatti cos’ha in mente l’erede della sua nemica mortale, reagendo in modo decisamente inaspettato. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph e Alexandra si amano ancora

Quando Ariane l’ha scelta per portare a termine la sua vendetta contro Christoph, mai si sarebbe immaginata che Alexandra si sarebbe innamorata del loro nemico comune. Eppure è esattamente quello che accadrà…

Benché abbia acquistato le azioni del Fürstenhof della Kalenberg con lo scopo di vendicarsi di Saalfeld – che trent’anni prima l’ha lasciata per sposare la ricchissima Xenia (Elke Winkens) – quando si è ritrovata di fronte il suo ex la Schwarzbach non ha potuto fare a meno di tornare a provare nei confronti dell’uomo i sentimenti travolgenti di una volta.

E così, mentre Christoph cercherà in tutti i modi di riconquistarla, Alexandra si troverà a dover fare una scelta difficile: seguire il proprio cuore oppure portare a termine il suo piano?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph scopre il piano di Alexandra

Mentre la donna si interrogherà su come sia meglio procedere, Saalfeld sfrutterà ogni occasione per passare del tempo con lei. Sarà così che i due si avventureranno insieme in montagna, finendo per rimanere bloccati in una baita romantica a causa di un temporale improvviso. Un incidente che li porterà non solo ad avvicinarsi, ma anche a risolvere una volta per tutte i problemi del passato.

Christoph chiederà infatti perdono alla donna per il dolore da lui causatole in passato e lei accetterà le sue scuse. Proprio quando tra loro sembrerà essere tornato il sereno, però, accadrà qualcosa di imprevisto: Saalfeld ascolterà infatti casualmente una conversazione di Alexandra, scoprendo che quest’ultima ha provato ad usarlo!

Ne nascerà un’accesa discussione, durante la quale la Schwarzbach confesserà a Saalfeld il suo piano: vuole trasformare una parte del Fürstenhof in appartamenti di lusso!

Anticipazioni Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph e Alexandra si baciano

Ebbene, dopo l’iniziale shock non solo Christoph si riavvicinerà ad Alexandra, ma si convincerà addirittura del potenziale del progetto della donna. E così, mentre Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané) guarderanno con preoccupazione all’alleanza tra Christoph e Alexandra, questi ultimi si avvicineranno sempre più tanto che tra loro scatterà un bacio!

Sconvolta dal suo stesso comportamento, la donna si ritrarrà quasi subito e – benché il suo cuore le dica altro – ribadirà di non essere interessata ad una relazione con Christoph. Lui, però, non solo non accetterà il rifiuto, ma farà ad Alexandra un’appassionata dichiarazione d’amore, chiedendo una seconda chance. Tra Saalfeld e la Schwarzbach è dunque destinato a tornare l’amore?

(Puntate 3885-93, in onda in Germania dal 5 al 15 settembre 2022)