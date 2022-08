Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: talento inaspettato per GERRY

Da quando è entrato in scena, Gerry Richter (Johannes Hut) non ha mai messo di sorprenderci… e siamo solo all’inizio! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, per questo amatissimo personaggio arriverà una scoperta che segnerà una svolta per la sua vita. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik e Gerry diventano amici

Sono passati solo pochi mesi dall’arrivo di Gerry al Fürstenhof, ma il fratello di Max (Stefan Hartmann) ha già conquistato tutti. Con la sua irresistibile ingenuità e soprattutto la sua bontà d’animo, il ragazzo è infatti riuscito a far breccia nei cuori di tutti, anche di chi inizialmente lo aveva sfruttato…

Stiamo parlando di Erik (Sven Waasner), il fratello criminale di Florian (Arne Löber). Accortosi fin da subito di quanto sia facile manipolare il giovane Richter, l’uomo se ne è inizialmente approfittato, arrivando addirittura a convincere Gerry con l’inganno ad indossare il suo braccialetto elettronico mentre lui si dava alla fuga.

Da allora, però, le cose sono profondamente mutate: colpito dall’empatia del ragazzo in occasione della malattia di Florian, Erik ha infatti iniziato ad apprezzarne la bontà d’animo, finendo per stringere con lui un’amicizia sincera. E sarà proprio grazie a Vogt che il giovane Richter vedrà la sua vita prendere una svolta inaspettata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik scopre che Gerry ha un talento naturale per il golf

Tutto inizierà quando al Fürstenhof verrà annunciato un prestigioso torneo di golf con un montepremi decisamente allettante: al primo classificato andranno infatti ben 10.000 euro! Inutile dire che la prospettiva di mettere le mani su una cifra simile sarà allettante per tutti… e per Erik in primis! Ci sarà però un problema: Vogt non sa giocare a golf.

Non potendo sperare di diventare un campione nell’arco di poco tempo, l’uomo penserà dunque ad un altro modo per lucrare sull’evento, ovvero scommettere sul vincitore. Erik inizierà dunque ad aggirarsi per i campi da golf per osservare i giocatori all’opera. E sarà qui che si imbatterà in un inaspettato talento…

Come avrete intuito, stiamo parlando di Gerry! Pur non avendo mai giocato a golf prima, il ragazzo si rivelerà avere un talento naturale assolutamente incredibile, tanto da riuscire ad imbucare le palline senza il minimo sforzo. Il risultato? Erik deciderà di aiutare l’amico a diventare un campione di golf e vincere il torneo! Ci riuscirà?