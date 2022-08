Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il dramma di HANNES

A causa del suo rivale in amore perderà tutto… e non solo la sua fidanzata! Stiamo parlando di Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroverà in una situazione a dir poco drammatica a causa di Florian Vogt (Arne Löber). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hannes investe tutto per salvare Florian

Quando è comparso al Fürstenhof – ormai alcuni mesi fa – Hannes aveva un solo obiettivo: riconquistare Maja von Thalheim (Christina Arends). Tutto avrebbe dunque lasciato pensare che tra il nuovo arrivato e Florian non sarebbe mai scorso buon sangue… e invece è accaduto il contrario!

Nonostante la rivalità per il cuore della ragazza che entrambi amano, Fröhlich e Vogt si sono infatti sempre trovati benissimo tra loro, tanto che il guardacaccia non ha esitato a rischiare la propria vita pur di salvare quella del rivale. Una generosità che è stata presto ripagata…

Quando ha scoperto che Florian rischia di morire a causa di un’infezione contratta proprio mentre cercava di salvargli la vita, Hannes non ha infatti esitato ad investire nella ricerca di una cura che possa salvare il coraggioso guardacaccia.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes perde il suo ranch in Montana

Da allora molte cose sono cambiate. Con il tempo Maja ha infatti capito di amare ancora Florian, decidendo dunque di chiudere la sua relazione con Hannes. Benché devastato dalla decisione della sua amata, quest’ultimo ha però dimostrato una grandezza d’animo lodevole, decidendo di non vendicarsi sul rivale in amore e quindi di non interrompere i finanziamenti della ricerca.

Anche grazie a Hannes, verrà dunque presto sviluppato un farmaco che salverà la vita di Florian. Per il generoso giovane, però, le cose non andranno altrettanto bene: a causa degli enormi investimenti da lui fatti nella cura per Vogt, le sue finanze inizieranno infatti a soffrire…

Il risultato? Il ragazzo sarà costretto a correre negli Stati Uniti nella speranza di riuscire a salvare il suo amato ranch in Montana. Purtroppo, però, non ci sarà nulla da fare! E così tra qualche giorno Hannes tornerà al Fürstenhof con una terribile notizia: ha perso tutto quello che aveva costruito con tanti sacrifici nella sua vita! Come reagirà Fröhlich di fronte ad una simile dramma?