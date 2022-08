Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: triangolo per ARIANE

Un inaspettato triangolo sta per sconvolgere gli equilibri del Fürstenhof. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si ritroverà infatti in una situazione decisamente nuova per lei in cui dovrà scegliere non solo tra due uomini che ama, ma anche tra sentimenti e sete di potere…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane si innamora di Robert

Mescolare affari e sentimenti è pericoloso… e Ariane Kalenberg lo sa bene! Ciononostante, la perfida dark lady non ha esitato a mettere a punto un piano che la costringerà a fingere di amare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) pur di mettere le mani sul Fürstenhof. Un intrigo che finirà per ritorcersi contro di lei!

Come sappiamo, nella speranza di avvicinarsi all’albergatore Ariane ha organizzato un finto rapimento in cui lei e Robert si sono trovati a condividere una “prigionia forzata” e a unire le forze per sopravvivere.

Ebbene, se effettivamente la disavventura sta facendo avvicinare i due “prigionieri”, le conseguenze saranno ben diverse da quelle preventivate dalla Kalenberg: non sarà Saalfeld ad innamorarsi di lei, bensì il contrario!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane non dimentica Robert

Ariane resterà infatti così colpita dalla generosità dell’uomo – che non la lascerà mai sola e, quando le cose si metteranno male, le salverà pure la vita – da sviluppare per lui dei sentimenti profondi. E non si tratterà di un fuoco di paglia…

Quando i due riusciranno finalmente a tornare al Fürstenhof, la Kalenberg proverà infatti in ogni modo a combattere ciò che prova per Robert, ma invano. E così, mentre l’uomo tornerà tra le braccia di Cornelia (Deborah Müller), Ariane non potrà fare altro che pensare a lui…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane seduce Erik

Consapevole del fatto che quei sentimenti rischiano di distruggere tutto ciò per cui ha lottato, la Kalenberg tenterà di soffocarli “usando” Erik (Sven Waasner). La donna sedurrà dunque il complice, con cui passerà la notte. Anche quando sarà tra le braccia del suo amante, però, la donna penserà a Saalfeld…

E Erik? Benché ignaro di ciò che prova la sua amata, l’uomo sarà assolutamente determinato ad impedire che quest’ultima porti avanti il suo piano di farsi sposare da Robert. E a quel punto Ariane dovrà fare una scelta…