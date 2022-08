Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la fuga di GERRY

Dramma familiare in arrivo a casa Richter! Dopo settimane di alti e bassi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Hut) si arriverà ad un confronto che vedrà i due fratelli affrontarsi finalmente faccia a faccia. E le conseguenze rischieranno di essere drammatiche…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max vuole cacciare Gerry

Da quando Gerry è arrivato al Fürstenhof, è stato subito chiaro che non si trattava di un personaggio come gli altri. A causa del suo deficit cognitivo, il fratello di Max è infatti caratterizzato da un‘ingenuità quasi fanciullesca, che – unita al suo buon cuore – gli ha permesso di conquistare quasi tutti intorno a lui… Max escluso!

Nonostante i tentativi di Vanessa (Jeannine Gaspár) di mediare tra il fidanzato e Gerry, il fitness trainer non sembra riuscire a superare il rancore che prova nei confronti del fratello fin da quando era bambino. A causa del suo ritardo mentale, Gerry ha infatti sempre avuto tutte le attenzioni da parte dei genitori. Una situazione di cui Max ha sofferto profondamente.

E così, quando scoprirà che sua madre è ancora malata e non potrà dunque occuparsi di Gerry ancora per molto tempo, Max comunicherà al fratello che deve lasciare subito Bichlheim e andare a vivere in una struttura protetta! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry lascia una lettera d’addio

Inutile dire che il povero Gerry resterà sconvolto dalla notizia e proverà in tutti i modi a convincere Max a permettergli di rimanere, ma senza successo. Fortunatamente, però, il ragazzo potrà contare sul supporto delle persone che si sono affezionate a lui nel corso degli ultimi mesi… Sonnbichler in primis!

Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen) riusciranno infatti a convincere Max a concedere a Gerry un “periodo di prova” di due settimane offrendosi di ospitare loro stessi il ragazzo. Peccato solo che – quando resterà da solo col fratello – Gerry capirà che quest’ultimo in realtà non lo vuole a Bichlheim a nessun costo…

Il risultato? Sconvolto per l’atteggiamento del consanguineo nei suoi confronti, Gerry prenderà una decisione sofferta: fuggire lasciando dietro di sé solo una lettera d’addio. Lettera che farà preoccupare non poco i suoi cari!

Nelle poche righe lasciate ai Sonnbichler il ragazzo spiegherà infatti di aver deciso di raggiungere suo padre… peccato solo che quest’ultimo sia morto da tempo! Preoccupato, Max si metterà dunque alla ricerca di Gerry nella speranza di trovarlo prima che commetta qualche sciocchezza. Ci riuscirà?