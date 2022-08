Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il gesto di ROBERT

Una turbolenza inaspettata sta travolgendo una delle coppie più amate di Tempesta d’amore. Per colpa dei crudeli intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller) stanno infatti vivendo un incubo che li porterà a compiere dei gesti inaspettati. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert e Cornelia fanno il test del DNA

Quando Ariane ha deciso di conquistare Robert per poter mettere le mani sul Fürstenhof, nessuno si sarebbe immaginato la deriva che la situazione avrebbe preso… nemmeno la Kalenberg stessa! Come sappiamo, la dark lady si è infatti inaspettatamente innamorata di Saalfeld e a quel punto si è aggiunta un’ulteriore motivazione per portare a termine il suo piano.

Dopo aver tentato di tutto per separare il suo amato da Cornelia, Ariane ha dunque ordito un intrigo tanto perfido quanto audace: far credere ai due fidanzati di essere fratello e sorella! Una prospettiva tutt’altro che assurda visto che in passato Werner (Dirk Galuba) ebbe una relazione con la madre della Holle.

E così, dopo aver trovato una lettera che sostiene che Cornelia sia la figlia del vecchio Saalfeld, quest’ultimo ha deciso di effettuare un test genetico per fugare ogni dubbio. Ancora una volta, però, Ariane sarà un passo avanti a tutti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert si “libera” per Cornelia

Grazie alla propria arguzia, la dark lady riuscirà infatti a carpire la combinazione della cassaforte in cui Werner custodisce i campioni di DNA di Robert e Cornelia, potendo così manometterli. Ignaro dell’accaduto, Saalfeld spedirà poi tutto al laboratorio e si preparerà insieme al figlio e alla Holle a ricevere i risultati. Risultati che si faranno attendere…

Consapevoli del fatto che l’esame genetico potrebbe decretare che il loro rapporto è incestuoso, Robert e Cornelia decideranno di mantenere le distanze. Un proposito che si rivelerà decisamente difficile da rispettare…

E così, di fronte alla forza dei sentimenti per la Holle, Saalfeld prenderà una decisione inaspettata: in attesa di scoprire se potrà stare insieme alla donna che ama, si assicurerà di poter essere davvero “libero” per lei. Come? Gettando la fede simbolo del suo matrimonio con Eva (Uta Kargel) nel lago e firmando i documenti che sanciscono il divorzio definitivo dall’ex moglie. Robert sarà dunque pronto a sposare Cornelia? E Ariane sarà davvero riuscita a manomettere il risultato del test del DNA?