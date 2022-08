Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: fuga segreta per CHRISTOPH a ROSALIE

Dopo settimane di tira e molla, sta finalmente per esplodere il triangolo tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach), Rosalie Engel (Natalie Alison) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella barista del Fürstenhof prenderà infatti una decisione destinata a stravolgere la sua vita affettiva. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph fa un’offerta a Rosalie

Sono ormai passate parecchie settimane dall’inaspettato bacio tra Christoph Saalfeld e Rosalie Engel. Non per questo, però, questa storyline si è esaurita… anzi! Dopo un periodo di relativa calma, da qualche giorno l’albergatore è infatti tornato all’attacco, dimostrando di essere pronto a tutto pur di conquistare la bella barista. E per lei respingere le sue avances sarà sempre più difficile…

Dopo essere finiti casualmente in squadra insieme nel torneo di bocce organizzato al Fürstenhof, Christoph e Rosalie hanno infatti iniziato a trascorrere parecchio tempo insieme, finendo per avvicinarsi sempre più pericolosamente.

E così Saalfeld deciderà di tentare il tutto per tutto e cercare di accelerare le cose, facendo alla sua amata un’offerta decisamente allettante: cancellerà tutti i suoi debiti, se lei trascorrerà un intero weekend insieme a lui a Parigi! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie e Christoph vanno a Parigi insieme

Colta alla sprovvista di fronte a quella proposta decisamente inaspettata, la Engel troverà la forza di rifiutare: ama Michael e non intende mettere in pericolo la sua relazione solo per qualche migliaio di euro. La sua convinzione, però, vacillerà molto presto…

Poco dopo, infatti, la donna scoprirà di avere dei problemi economici a causa del Café Liebling: cancellare i suoi debiti con Saalfeld le tornerebbe dunque molto utile! E così, seppur a malincuore, Rosalie comunicherà a Christoph di aver deciso di partire insieme a lui per Parigi!

Al settimo cielo, l’albergatore organizzerà immediatamente il viaggio e si preparerà a tentare tutto pur di sedurre la Engel. Quest’ultima – che terrà nascosti a Michael i suoi piani di viaggio – sarà invece convinta di riuscire a superare il weekend senza che accada nulla di compromettente. Ma sarà davvero così?