Terra amara, anticipazioni 11 agosto 2022: Zuleyha scopre che Yilmaz non è morto, ma lui…

Trama puntata n. 30 di Terra amara di giovedì 11 agosto 2022

Demir scopre che il padrino di Yilmaz è Fekeli. Intanto Yilmaz prende parte alla festa nel club della città di Adana e in questo modo Zuleyha si rende conto che lui è vivo. Lei vorrebbe parlargli, ma Demir glielo impedisce e così la nostra protagonista si lancia dall’auto in corsa perdendo successivamente i sensi. Demir le resta accanto aspettando che si riprenda e le chiede scusa.

Yilmaz dopo aver visto Zuleyha, pensa che lei non lo ami più, ma Fekeli lo fa ragionare e gli spiega che nessuno sa cosa abbia passato la ragazza: se ci tiene ancora a lei, deve combattere. Sermin si lamenta con Sabahattin perché non è stata invitata alla festa dove sono tutte le persone importanti della città, ma lui le dice che in realtà erano stati invitati ma è stato lui a non voler andare; successivamente le parla di divorzio, ma Sermin non vuole sentire ragioni… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.