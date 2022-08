Terra amara, anticipazioni 16 agosto 2022: Zuleyha ha una lettera per Yilmaz ma…

Trama puntata n. 32 di Terra amara di martedì 16 agosto 2022

Successivamente all’incidente che ha provocato il ricovero del pastorello Mistik, Yilmaz è alquanto turbato. Fekeli gli sta accanto, ma lo rimprovera per non essere stato attento e gli ricorda di stare sempre “sul chi va là”. Gaffur cerca di screditare Yilmaz di fronte ai braccianti e rammenta a tutti quanti che il loro vero benefattore è esclusivamente Demir.

Mentre tutti parlano del rientro di Yilmaz in città, proprio lui vede di nascosto Gulten e le chiede di metterlo in contatto con Zuleyha. Gulten però ci resta male: la donna è disperata in quanto auspicava che Yilmaz ricambiasse i suoi sentimenti. Anche Zuleyha va da Gulten per affidarle una lettera per Yilmaz, ma Gaffur intercetta la missiva e ne parla subito a Demir. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.