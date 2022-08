Terra amara, anticipazioni 17 agosto 2022: Demir sta per sparare a Yilmaz, chi arriva?

Trama puntata n. 33 di Terra amara di mercoledì 17 agosto 2022

Demir decide di chiudere Zuleyha in camera e a quel punto si reca al posto suo all’appuntamento fissato dalla ragazza con Yilmaz. I due nemici si confrontano duramente e, quando Yilmaz se ne sta andando, Demir è in procinto di sparargli; a quel punto però arriva Hunkar e Yilmaz – per lo spavento – spara a Demir colpendo in realtà Hunkar. Demir allora spara a Yilmaz. Hunkar viene immediatamente condotta in ospedale e operata, mentre Yilmaz tutto sommato sta discretamente.

Alla tenuta, Demir prende il piccolo Adnan a Zuleyha e lo lascia a Sermin, dicendo a quest'ultima che la moglie vuole portarlo via a Istanbul. L'uomo poi raduna la servitù e chiede collaborazione a tutti, aggiungendo che Hunkar ha avuto un incidente e dovrà restare in ospedale per un po'. Demir svela solo a Gaffur e Saniye che sua madre in realtà è stata colpita da un proiettile; proprio ai due, lui lascia le redini della tenuta durante la sua assenza.