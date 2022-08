Terra amara, anticipazioni 18 agosto 2022: Yilmaz sorprende Cengaver con una verità inattesa…

Trama puntata n. 34 di Terra amara di giovedì 18 agosto 2022

Yilmaz non è morto ma ora pensa che Zuleyha sia complice di Demir. Fekeli tenta a quel punto di far sì che il giovane non salti a conclusioni affrettate e cerchi invece di capire come sono andate davvero le cose. La realtà, per contro, è che Zuleyha è stata chiusa a chiave nella sua camera da Demir, ciò perché ha tradito la sua fiducia.

Hunkar si trova intanto in ospedale, dove ha subito un difficile intervento per rimuovere il proiettile che l’ha colpita; la donna sembra star meglio, tanto che, durante la visita di Demir, stringe la mano di quest’ultimo per fargli capire che riesce a sentirlo parlare. Anche Fekeli fa visita a Hunkar e le rammenta l’amore che li legava.

Cengaver vede Yilmaz (che credeva fosse morto per mano di Demir) e lo sfida a duello. Ma Yilmaz, che in quel momento è disarmato, prende l'uomo di sorpresa raccontandogli una verità per lui assolutamente inattesa!