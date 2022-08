Terra amara, anticipazioni 19 agosto 2022: Zuleyha rinchiusa, Demir spiega perché a…

Trama puntata n. 35 di Terra amara di venerdì 19 agosto 2022

Cengaver si reca alla fabbrica tessile di Yilmaz, allo scopo di ucciderlo. Ma Yilmaz spiega a Cengaver che Demir non corrisponde affatto all’uomo integerrimo che lui crede e, per questo motivo, lo stesso Cengaver va successivamente a chiedere spiegazioni a Demir, che vuota il sacco e gli dice tutta la verità. Gaffur di soppiatto porta da mangiare a Gulten, che ha incatenato in un porcile nella campagna desolata; l’ha fatto per punirla e farle dimenticare Yilmaz. Saniye cerca di liberarla ma invano.

Hunkar viene dimessa dall’ospedale e al suo rientro a casa apprende che Zuleyha è stata chiusa a chiave nella sua camera; Demir le dice di essere stato costretto ad agire così per timore che Zuleyha potesse fuggire con suo figlio. Nazire va da Yilmaz e gli riferisce che Gulten è stata incatenata nel porcile da Gaffur; Yilmaz a quel punto corre a salvarla ma, quando lui vuole portarla via con sé, lei decide di non seguirlo! Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.