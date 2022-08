Terra amara, anticipazioni 2 agosto: Yilmaz, tutti lo cercano morto ma…

Trama puntata n. 23 di Terra amara di martedì 2 agosto 2022

Per quanto tutti pensano che sia morto, Yilmaz in realtà è vivo e vegeto, ciò mentre Demir sta facendo cercare il suo corpo e Gaffur ha ritrovato un brandello di stoffa e delle tracce di sangue. A quel punto Demir propone di cercare conferme nei villaggi vicini, ma la verità è che Yilmaz è ben nascosto e viene curato da Nazire con la collaborazione di Gulten e Sabahattin.

Yilmaz è solo parzialmente cosciente per via della febbre alta; Nazire, molto in ansia, si precipita ad avvisare Gulten che chiama Sabahattin. Gulten intende aspettare che Yilmaz si riprenda, senza preoccuparsi che a casa la stanno attendendo il suo futuro sposo con la sua famiglia. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.