Terra amara, anticipazioni 26 agosto 2022: Yilmaz e Zuleyha, cuori spezzati!

Trama puntata n. 40 di Terra amara di venerdì 26 agosto 2022

Gulten, una volta appreso del matrimonio combinato, fugge e tenta di togliersi la vita. Yilmaz riesce a salvarla e, imbattutosi in Gaffur che stava cercando la sorella, gli dice che da ora in poi la ragazza passa sotto la sua protezione. Demir, per sottoporre a verifica la lealtà di Zuleyha, propone a quest’ultima un piano misterioso per incastrare Yilmaz. A quel punto Zuleyha incontra Yilmaz e gli rivela di aver sposato Demir per affetto e non per il suo denaro, e che se fosse rientrata a Istanbul Veli avrebbe potuto venderla ancora. Entrambi i nostri protagonisti hanno il cuore spezzato. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.