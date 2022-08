Terra amara, anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre 2022

Yilmaz, che soffre terribilmente perché deluso da Zuleyha, cerca di farsi forza e si rifugia nel lavoro. Zuleyha si concentra sull’amore per Adnan. Sabahattin informa Demir dei pettegolezzi che girano su lui e Gulten. Demir vuole salvare l’onore di Gulten, ingiustamente accusata di essere l’amante di Sabahattin, e vuole sapere chi è stato a mettere in giro il pettegolezzo. Fadik messa alle strette rivela di essere stata lei e Demir la caccia dalla villa. Hunkar avendo pena di lei le da il permesso di vivere alle baracche e di lavorare nei campi. Fadik non si dà pace, è disperata perché è andata a vivere nelle baracche e a lavorare nei campi.

Hunkar viene a conoscenza della gravidanza di Saniye. Gulten dice a suo fratello Gaffur che non ritornerà a casa e che resterà a casa di Yilmaz. L’uomo è terrorizzato dalla reazione che questo scatenerà alla villa: lui e Saniye hanno detto che Gulten è da una parente che si è fatta male cadendo. Demir riceve la visita del gioielliere Sakip, che lo informa della vendita dei gioielli di Sermin. Quest’ultima, per non dire la verità, inscena un furto di cui accusa Gulten. Sabahattin è arrabbiatissimo con Sermin perché continua ad infangare il nome della ragazza. Demir, saputo che Yilmaz fonderà la Camera dell’Industria, è furioso e si chiede da dove provengano tutti i soldi che ha ora Yilmaz.

Spoiler Terra Amara: Demir e Cengaver, falso litigio!

Demir e Cengaver parlano della morte di Adnan e di come hanno vissuto quei momenti. Il dolore che il tempo non ha lenito e la rabbia per il ritorno di Fekeli, assassino di suo padre, alimentano la sete di vendetta in Demir. Preoccupata per la scomparsa di Gulten, Hunkar obbliga Gaffur a recarsi a Istanbul per cercarla. Gaffur e Saniye, sapendo che Gulten si trova da Yilmaz, architettano una finta partenza. Sermin scopre che, nell’hotel dove Veli le ha detto di alloggiare, in realtà non risultano ospiti con quel nome e corre a informare l’amica Fusun.

Zuleyha prova a combattere la noia cucendo, ma la sua passione non convince il marito e genera tensioni. In serata, Demir e Cengaver si recano in un locale dove discutono fino ad arrivare alle mani. Questo litigio crea una frattura tra i due e Yilmaz è pronto ad approfittarne. Il litigio tra Cengaver e Demir si rivela essere uno stratagemma per attirare Fekeli e Yilmaz in un deposito abbandonato dove gli hanno teso una trappola mortale. I due riescono però a fuggire prima dell’esplosione all’insaputa di Cengaver e Demir, convinti ormai di essersi liberati dei loro nemici. Si sparge subito la voce che l’esplosione sia opera degli anarchici. Zuleyha partecipa ad un incontro dell’associazione di cui Hunkar è socia. Quando Yilmaz entra nel locale, Zuleyha turbata chiede a Hunkar di poter andare via.

Fekeli va a parlare con Hunkar e le dice che lei non conosce la verità dei fatti. Zuleyha e Demir vanno ad una festa di fidanzamento a cui è stato invitato anche Yilmaz, che lei credeva morto. Scattano scintille silenziose fra i due e una scenata di gelosia di Demir nei confronti di Zuleyha, che lui sospetta sia ancora innamorata di Yilmaz. Gaffur fugge dall’esilio inscenato per coprire Gulten (che è andata al servizio di Yilmaz e Fekeli). Hunkar e Fekeli si incontrano per concertare una tregua fra i due figli. Ma Demir non sembra intenzionato e ne parla con Cengaver. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.