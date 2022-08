Terra amara, anticipazioni 29 agosto 2022: Demir caccia Fadik!

Trama puntata n. 41 di Terra amara di lunedì 29 agosto 2022

Yilmaz è rimasto deluso da Zuleyha e soffre molto, comunque cerca di darsi un tono e, per farsi forza, si rifugia nel lavoro. Zuleyha invece cerca di risolvere la sua tristezza concentrandosi sull’amore per Adnan. Sabahattin informa Demir del gossip che circola su lui e Gulten. Demir a quel punto intende salvare l’onore di Gulten, ingiustamente accusata di essere l’amante di Sabahattin, e vuole arrivare a capire chi possa essere stato a mettere in giro il pettegolezzo.

Fadik, messa alle strette, ammette di essere stata lei e Demir così decide di cacciarla dalla villa; Hunkar si fa però degli scrupoli e così le concede l’autorizzazione a vivere alle baracche e a lavorare nei campi. Fadik però non è soddisfatta e non si dà pace per l’accaduto… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.