Terra amara, anticipazioni 3 agosto 2022: Demir fa incendiare le baracche

Trama puntata n. 24 di Terra amara di mercoledì 3 agosto 2022

Demir ordina di incendiare le baracche, nonostante le suppliche di Cengaver che non riesce più a riconoscere il suo amico. Rientrato a casa, Demir confessa alla madre Hunkar di aver appiccato lui il fuoco e ne spiega il motivo. Yilmaz è stato intanto salvato da Fekeli, che considera il nostro protagonista come suo figlio. Gaffur dice a Saniye che Demir gli ha offerto una grossa somma di denaro per portargli Yilmaz, vivo o morto.

La mattina dopo, Hunkar rimprovera i contadini per aver nascosto Yilmaz e scopre da Nazire una mezza verità. Si diffonde la voce che sia stato Demir a provocare l’incendio, ma Hunkar riesce a non far capire nulla a Zuleyha. Sabahattin conforta Gulten ma, quando Fadik vede i due uscire dalla lavanderia, fraintende. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.