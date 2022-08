Terra amara, anticipazioni 4 agosto 2022: Yilmaz vede Zuleyha col bambino…

Trama puntata n. 25 di Terra amara di giovedì 4 agosto 2022

Alla tenuta giunge Veli, che finge di essere un cugino di Zuleyha. L’uomo la minaccia di dire tutta la verità a Demir, se lei non gli darà i suoi gioielli. Avvisato da Hunkar, Demir caccia Veli e gli assicura che lo farà fuori se proverà di nuovo ad avvicinarsi alla sua famiglia. Alla villa, Hunkar scopre che il matrimonio di Gulten è stato annullato e si infuria perché non le è stato detto nulla.

Yilmaz si risveglia dopo alcuni giorni di febbre alta a casa di Fekeli e vede casualmente sul giornale la foto di Zuleyha con il clan Yaman. Sconvolto, l'uomo va alla tenuta e si imbatte in Nazire, che gli racconta di come sia stato Demir a incendiare le baracche. Deciso a fargliela pagare, Yilmaz con una pistola si dirige alla villa, ma poi vede arrivare Zuleyha con in braccio il bambino e ne resta molto turbato.