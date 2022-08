Terra amara, anticipazioni dal 5 al 9 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 5 a venerdì 9 settembre 2022

Fekeli conquista la gente del quartiere distribuendo cibo e promettendo anche a nome di Yilmaz posti di lavoro. Saniye, per coprire Gaffur e Gulten, ha un incidente con la signora; piange per aver perso il suo bambino. Sermin fa visita alla zia, ma finisce per allontanarsi indispettita.

Dopo aver scoperto che Gulten si trova a casa di Yilmaz, Hunkar minaccia di cacciare dalla tenuta Gaffur e Saniye, se lei non torna immediatamente. Quando la ragazza spiega i motivi della sua fuga, Hunkar le promette che nessuno la obbligherà a sposarsi, poi decide di far restare Saniye e Gaffur solo perché crede che sia incinta.

Sabahattin, che ha fatto sviluppare le foto di sua moglie con Veli, affronta Sermin e le dice che vuole il divorzio. Gulten, mandata a fare delle compere per Zuleyha, si ritrova con un pacchetto per Sermin e viene a sapere dal commesso che Sermin ha dei debiti con loro. Informata della cosa, Hunkar apre il pacchetto, vi trova dei gemelli con la sigla “V. E.” e capisce che si tratta di Veli, il quale, nel frattempo, convince Fusun a dargli dei soldi e a diventare sua socia.

Hunkar va da Sermin per chiederle spiegazioni sui gemelli. Sermin nega di sapere a chi appartengono. Hunkar, consapevole che dietro a tutto c’è Veli, svela alla nipote che l’uomo di cui si è fidata è un truffatore. Sermin è sconvolta dalla notizia e fa fatica a crederci. Zuleyha va al villaggio per portare dei vestiti a Nazire, ma la trova al torrente in preda ad una crisi epilettica.

Spoiler Terra Amara: Gaffur prova a eliminare Yilmaz ma…

Yilmaz, avvisato della crisi epilettica di Nazire, si ritrova insieme a Zuleyha ad accompagnare la donna in ospedale. Passato il pericolo, Yilmaz si offre di portare a casa Zuleyha, ma per strada vengono fermati da Demir che vuole uccidere l’uomo. Zuleyha si mette tra i due per evitare che si sparino a vicenda e dichiara a Demir il suo amore senza riserve. Gli chiede per il bene della sua famiglia di non mettersi in pericolo. Hunkar è preoccupata per il ritorno di Fekeli e Yilmaz, e che ciò possa riaccendere una faida tra la sua famiglia e il vecchio nemico.

Demir assicura a Hunkar di aver promesso a Zuleyha che non avrebbe sparso sangue, ma che tratterà Fekeli e Yilmaz comunque da nemici. Fekeli ordina di cercare Yilmaz, che viene ritrovato in condizioni precarie a causa di un incidente, e Fekeli è convinto che sia opera di Demir. Yilmaz è vivo, ma in coma in ospedale.

Approfittando delle condizioni di Yilmaz, Gaffur si reca in ospedale e prova ad ucciderlo. Viene però scoperto da Fekeli, che lo cattura e prova a farlo confessare con le cattive maniere, convinto sempre di più del coinvolgimento di Demir nella vicenda. Infine, Zuleyha, con l’aiuto di Sabahattin, dà un sonnifero a Hunkar che cade in un sonno profondo.

Sabahattin accompagna Zuleyha da Yilmaz, che si risveglia dal coma alla presenza del commosso Fekeli. Yilmaz torna in azienda e si candida a Presidente della Camera di commercio di Cukurova. Zuleyha, combattuta fra la paura di Demir e l’amore per Yilmaz, decide (temendo per il figlio) di essere fedele al marito, ma Hunkar teme che lo tradirà. Sermin smaschera Veli, che la minaccia di rivelare il vero rapporto fra Yilmaz e Zuleyha. Sermin a sua volta ricatta Hunkar e quest’ultima ricatta lei per foto compromettenti con lo stesso Veli.

Intanto Demir e Cengo esultano per l'acquisto di un nuovo terreno, ma temono la concorrenza di Yilmaz. Fekeli chiede scusa a Hunkar per l'incursione in casa sua, pur sospettando che Demir abbia attentato alla vita di Yilmaz.