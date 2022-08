Terra amara, anticipazioni 9 agosto 2022: anche Yilmaz cerca il piccolo Adnan

Trama puntata n. 28 di Terra amara di martedì 9 agosto 2022

Dopo la sparizione del figlio di Zuleyha, la tenuta piomba nel caos e anche Yilmaz apprende la notizia, attivandosi subito per ritrovare il bambino. Nazire gli rivela i suoi sospetti e così lo aiuta a ritrovare Adnan. Anche Demir cerca disperatamente il bimbo e aggredisce il pastore Fevzi, ma l’intervento di Cengaver riesce ad evitare il peggio. Dopo aver rivisto Adnan, Zuleyha affronta Demir e gli chiede se la loro famiglia possa essere in pericolo, ma l’uomo – pur non confessandole niente di preciso – tende a rassicurarla.

Rustem, padre di Muslum, muore e ciò è destinato a inasprire i rapporti tra la famiglia Yaman e i braccianti, che considerano Demir responsabile della morte di Rustem. Hunkar affronta Demir per fargli capire gli errori commessi e, nel corso del dialogo, i due risolvono il mistero del rapimento grazie a un commento della “nonnina”. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.