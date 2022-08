Terra amara, anticipazioni dal 16 al 19 agosto 2022

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da martedì 16 a venerdì 19 agosto 2022

Dopo l’incidente che ha causato il ricovero di Mistik, Yilmaz è molto scosso. Fekeli gli fa coraggio, ma allo stesso tempo lo ammonisce per non essere stato sufficientemente attento e gli ricorda di stare sempre in guardia. Gaffur tenta di screditare Yilmaz davanti ai braccianti ricordando a tutti che il loro vero benefattore è soltanto Demir. Nel frattempo, tutti parlano del ritorno di Yilmaz in città. Yilmaz incontra di nascosto Gulten e le chiede di metterlo in contatto con Zuleyha. Gulten è molto delusa, poiché sperava che Yilmaz ricambiasse i suoi sentimenti e una volta arrivata a casa si dispera. Anche Zuleyha si rivolge a Gulten per affidarle una lettera per Yilmaz, ma purtroppo Gaffur riesce ad intercettarla e ne parla subito con Demir.

Demir rinchiude Zuleyha in camera e va al posto suo all’appuntamento che lei aveva fissato con Yilmaz. I due si confrontano e, quando Yilmaz se ne sta andando e Demir sta per sparargli, arriva Hunkar. Dallo spavento, Yilmaz spara a Demir, ma colpisce Hunkar; Demir allora spara a Yilmaz. Hunkar viene portata in ospedale e operata immediatamente, mentre Yilmaz non riporta gravi ferite. Alla tenuta, Demir prende Adnan a Zuleyha e lo lascia a Sermin, inventandosi che la moglie vuole portarlo via a Istanbul. Raduna la servitù e chiede la massima collaborazione da parte di tutti, spiegando che Hunkar ha avuto un incidente e dovrà rimanere in ospedale per qualche tempo. Rivela che in realtà sua madre e’ stata colpita da un proiettile soltanto a Gaffur e Saniye, ai quali lascia le redini della tenuta durante la sua assenza.

Spoiler Terra Amara: Yilmaz sopravvive!

Yilmaz è sopravvissuto all’agguato di Demir ed è convinto che Zuleyha sia sua complice. Fekeli cerca di farlo ragionare, di non saltare a conclusioni affrettate e capire come sono andate davvero le cose. Nel frattempo, Zuleyha è stata chiusa a chiave nella sua stanza da Demir, come punizione per aver tradito la sua fiducia. Hunkar è in ospedale, dove ha subito una delicata operazione per rimuovere il proiettile che l’ha colpita; le sue condizioni sembrano buone tanto che, durante la visita del figlio, la donna gli stringe la mano per comunicargli che riesce a sentirlo parlare. Fekeli fa visita alla donna, ricordandole l’amore che li legava. Cengaver vede Yilmaz che credeva morto per mano di Demir e lo sfida a duello. Ma Yilmaz, disarmato, si difende, raccontando all’uomo una verità per lui inaspettata.

Cengaver va alla fabbrica tessile di Yilmaz con la chiara intenzione di ucciderlo. Yilmaz fa capire a Cengaver che Demir non è l'uomo integerrimo che crede, per questo va a chiedere spiegazioni all'amico Demir che gli racconta tutta la verità. Gaffur di nascosto porta da mangiare a Gulten, che ha incatenato in un porcile in mezzo alla campagna. L'ha rinchiusa li per punirla e farle dimenticare Yilmaz. Saniye tenta di liberarla, ma non ci riesce. Hunkar viene dimessa dall'ospedale e al suo ritorno a scopre che Zuleyha è stata chiusa a chiave nella sua stanza. Demir le dice di averlo fatto per paura che Zuleyha scappasse con suo figlio. Nazire va da Yilmaz e gli dice che Gulten è stata incatenata nel porcile da Gaffur; Yilmaz si precipita a salvarla e vuole portarla via con sé, ma lei non lo segue.