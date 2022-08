Terra amara, anticipazioni dal 22 al 26 agosto 2022

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 22 a venerdì 26 agosto 2022

Sia Sermin che Fusun elargiscono un cospicuo prestito a Veli, che millanta gli serva per aprire un ufficio, salvo perdere l’intera somma al gioco. Fekeli e Yilmaz vengono a sapere che Hunkar è uscita dall’ospedale. Yilmaz riferisce a Fekeli che Gaffur ha incatenato Gulten. Cengaver si rammarica che Demir abbia segregato Zuleyha. Hunkar lo convince a liberarla. Zuleyha vorrebbe andare a Istanbul da Naime, portando con sé soldi, gioielli e il figlio, ma Demir la fa bloccare dai gendarmi e lei, di fronte a lui che vuole portarle via il bambino, minaccia di uccidersi. Yilmaz porta tutti gli abitanti delle baracche a lavorare per lui.

Hunkar torna in ospedale per complicanze post operatorie. Sabahattin annuncia a Sermin di avere chiesto il divorzio. Demir riporta Zuleyha alla villa; avvisato che Hunkar si trova in ospedale, corre al suo fianco. Zuleyha cerca Adnan disperatamente, ma nessuno sa dove si trovi il bambino. Sempre più disperata, Zuleyha rimane seduta di fronte alla porta della villa per ore. Sabahattin lascia definitivamente Sermin e la tenuta. Sermin, scoperto che Sabahattin se n’è andato di casa, viene presto distratta da una telefonata di Veli.

Spoiler Terra Amara: Yilmaz e Zuleyha hanno un drammatico dialogo!

Saniye confida a Gaffur di essere incinta. Tornato alla villa, Demir parla con Zuleyha per cercare di capire i motivi del suo comportamento, ma la ragazza vuole solo il suo bambino. All’impianto di lavorazione del cotone, arrivano macchinari di ultima generazione e l’azienda di Yilmaz diventa sempre più competitiva. Hunkar tenta di convincere Yilmaz ad andarsene da Cukurova dicendogli che Zuleyha e Demir sono felici insieme, ma Yilmaz non le crede. Zuleyha chiede disperatamente di sapere dove sia Adnan, ma Hunkar le nega ogni aiuto in seguito alla fuga della ragazza. Sermin si reca ad un incontro segreto con Veli che riesce ad ingannarla e a farsi dare una grossa somma di denaro con l’aiuto di un complice.

Demir è sempre più turbato dall’ascesa imprenditoriale di Yilmaz, che raccoglie consensi ovunque. Il postino recapita le carte per il divorzio tra Sabahattin e Sermin alla villa. Fadik, che consegna le carte a Hunkar, le confessa anche che il motivo del divorzio potrebbe essere la relazione tra Sabahattin e Gulten. Hunkar rimane scioccata. Fadik dice a Sermin che Sabahattin e Gulten hanno una relazione. Gaffur, arrabbiato con Gulten per aver disonorato la famiglia, la promette in sposa ad Abdi, un uomo molto più anziano di lei. Hunkar sa che tra Gulten e Sabahattin non c’è nulla e che i contatti tra i due avvengono semplicemente per aiutare Yilmaz. Zuleyha è molto provata per la lontananza del figlio e Demir e’ sempre più sospettoso per quanto riguarda il rapporto tra Yilmaz e Fekeli.

Gulten, appreso del matrimonio combinato, scappa e tenta il suicidio. Yilmaz le salva la vita e, incontrato Gaffur che stava cercando la sorella, gli dice che da adesso in poi verrà protetta da lui. Demir, per testare la lealtà di Zuleyha, le propone un piano misterioso per incastrare Yilmaz. Zuleyha incontra Yilmaz per chiarirsi, gli dice che ha sposato Demir per affetto e non per i suoi soldi e che – se fosse tornata a Istanbul – Veli avrebbe potuto venderla ancora. Entrambi hanno il cuore spezzato. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.