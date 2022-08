Spoiler Terra amara: un particolare regalo che farà storcere il naso a…

Che cosa regalare per il compleanno ad una moglie che si conosce poco? Un’automobile con cui spostarsi in completa autonomia. È questo che penserà Demir Yaman (Murat Ünalmış) per sorprendere l’amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Tuttavia, nelle prossime puntate di Terra amara, il particolare regalo farà però storcere il naso a più di un personaggio…

Terra Amara, news: Demir sorprende Züleyha con l’automobile

La storyline prenderà il via nel momento in cui Demir deciderà di invitare Züleyha a cena per festeggiare al meglio il suo compleanno. Non a caso, il potente imprenditore affitterà tutto il ristorante, al fine di restare da solo con la sua amata, e le ribadirà che farà il possibile per renderla felice fino all’ultimo dei suoi giorni.

Anche se non potrà fare a meno di pensare a tutti i precedenti compleanni che ha trascorso al fianco di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), soprattutto quando arriverà il momento di tagliare la torta, la Altun tenterà di dare una chance al marito, al quale riserverà diversi sorrisi, ma non potrà fare a meno di sorprendersi quando capirà che l’uomo le ha regalato un’automobile per permetterle di spostarsi per Adana autonomamente.

Dopo averle consegnato la vettura, Demir prometterà infatti alla consorte che le insegnerà a guidarla…

Terra Amara, spoiler: Hünkar teme che Züleyha possa tentare la fuga…

Come vi abbiamo già anticipato, non tutti saranno entusiasti per l’iniziativa di Demir. Ad esempio, Hünkar (Vahide Perçin) non capirà per quale motivo il figlio abbia deciso di agire in tale modo e, nel corso di un successivo dialogo, gli chiederà conto delle sue azioni, sottolineando che non deve fidarsi troppo di Züleyha visto che la donna ha già tentato più volte di fuggire con il piccolo Adnan.

Da un lato Demir non vorrà sentire ragione e dirà alla madre che vuole fidarsi della moglie perché gli ha giurato che non tenterà più di fuggire, dall’altro sarà invece chiaro quanto l’uomo abbia ancora dei dubbi sulla consorte visto che, una volta che la Altun sarà in grado di prendere da sola l’auto, lui chiederà allo scagnozzo Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin) di seguirla in ogni circostanza. Ma Demir potrà davvero fidarsi del suo luogotenente?

Terra Amara, news: la macchina di Züleyha si blocca e…

Possiamo infatti anticiparvi che Sait starà in realtà facendo il doppio gioco. La dimostrazione di ciò avverrà quando Züleyha e Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) resteranno bloccate a causa di un “guasto” improvviso della macchina. A prestare soccorso alle due donne penserà Yilmaz che, grazie al suo precedente lavoro di meccanico, riuscirà a far ripartire la vettura in pochi secondi.

Anche se sarà presente sul posto, Sait non rivelerà a Demir che Züleyha e Yilmaz si sono incontrati, a differenza di Şermin che avviserà subito Hünkar e ricamerà sopra l’incontro tra i due ex (inventandosi di sana pianta un dialogo complice intercorso tra di loro, in realtà mai avvenuto).

Quale sarà quindi il risultato? Ovviamente Demir tenderà a credere a Sait, credendo – almeno per ora – che la cugina stia mentendo e che Züleyha e Yilmaz non si siano mai visti… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.