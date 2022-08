Spoiler: Demir di Terra amara furioso con Gaffur, perde il controllo e…

Mai prendere iniziative con il proprio capo, soprattutto se quest’ultimo è il nervosissimo Demir Yaman (Murat Ünalmış). Ad imparare questa lezione, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, sarà Gaffur Taşkın (Bülent Polat). A causa di una sua azione imprudente, il capomastro rischierà infatti di essere strangolato dal suo signore. Vediamo di capire come si arriverà a questo punto…

Terra Amara, news: Gaffur cerca di soffocare Yilmaz con un cuscino

La storyline comincerà nel momento in cui Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) avrà un incidente in automobile e le sue condizioni di salute saranno disperate.

Stanco dei continui rimproveri della moglie Saniye (Selin Yeninci), che lo accuserà di non fare abbastanza per entrare nelle grazie di Demir e trasformarsi nel suo uomo più fidato, Gaffur penserà dunque di muoversi in completa autonomia e, senza consultarsi minimamente con il Yaman, andrà in ospedale da Yilmaz e cercherà di soffocarlo con un cuscino.

Fortunatamente, l’intervento del medico riuscirà ad evitare il peggio. Gaffur, intanto, verrà bloccato dagli uomini di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e portato in un luogo lontano da Cukurova, dove il “padrino” – dopo averlo picchiato – gli chiederà se sia stato Demir a chiedergli di tentare di assassinare Yilmaz.

Dato che Demir non sarà davvero coinvolto nella questione, Gaffur asserirà di aver agito di sua spontanea volontà, ma Fekeli non crederà alle sue parole…

Terra Amara, spoiler: Demir tenta di strangolare Gaffur

Attenzione dunque a come proseguirà la storia: da un lato Gaffur verrà rilasciato dopo alcune ore da Fekeli, dall’altro Demir dovrà assentarsi per qualche giorno da Cukurova per sbrigare degli importanti affari di lavoro. Al suo ritorno, il marito di Züleyha (Hilal Altınbilek) verrà però messo al corrente del tentato omicidio di Yilmaz e capirà che è stato proprio Gaffur l’artefice dello scampato crimine.

In preda alla rabbia, Demir si presenterà in casa di Gaffur in orario notturno e, dopo averlo colpito in faccia con un pugno, comincerà a strangolarlo, dando l’impressione di volerlo uccidere di fronte alle disperate Saniye e Gülten (Selin Genç). A causa del grande baccano, arriveranno poi sul posto anche Züleyha e Hünkar (Vahide Perçin), che supplicheranno Demir di fermarsi prima che sia troppo tardi…

Terra Amara, trame: Demir licenzia Gaffur e Saniye!

Tuttavia, anche se alla fine ascolterà i presenti e non torcerà un capello all’uomo, Demir non vorrà più saperne di “convivere” con Gaffur e lo caccerà dalla tenuta insieme a Saniye, lasciando di fatto entrambi senza un lavoro (a differenza di Gülten, che verrà trattenuta da Hünkar).

Anche se gli rinfaccerà per l’ennesima volta di aver agito senza pensare alle conseguenze, a Saniye non resterà quindi altra scelta se non quella di seguire Gaffur, confidando nel fatto che – almeno nei primi giorni – potranno sopravvivere a causa di un bel gruzzoletto conservato dal marito per alcune faccenda extra commissionategli dai Yaman.

In ogni caso, i coniugi spereranno di essere perdonati da Demir per tornare alle loro vecchie mansioni. Ma non è affatto detto che le cose vadano come loro vorrebbero… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.