Spoiler Terra amara: dopo l’incidente, nuovo pericolo per Yilmaz!

Piano omicida in arrivo a Terra Amara. Nelle prossime puntate italiane della telenovela, il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) approfitterà infatti dell’incidente in macchina occorso al “nemico” Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) per eliminarlo definitivamente e rientrare così nelle grazie di Demir Yaman (Murat Ünalmış). Non tutto andrà però secondo i piani dell’uomo…

Terra Amara, news: ecco perché Yilmaz avrà un incidente

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Yilmaz uscirà fuori strada dopo l’ennesima delusione ricevuta dall’amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), la quale confesserà a Demir di essere innamorata di lui per impedirgli di sparare ad Akkaya.

Inconsapevole del fatto che la donna ha agito in quel modo soltanto per salvargli la vita ed evirare che il marito – in preda alla gelosia – lo facesse fuori, Yilmaz inizierà dunque a vagare senza meta per Cukurova e finirà per sbandare con la sua automobile.

Dopo avergli prestato i dovuti soccorsi, le autorità decideranno quindi di fare ricoverare il ferito in ospedale, con grosso dispiacere del “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) che temerà seriamente che il figlioccio possa non farcela. A mettere lo zampino nelle già difficili condizioni di salute di Yilmaz penserà quindi Gaffur, visto che… tenterà di assassinarlo!

Terra Amara, spoiler: Gaffur tenta di soffocare Yilmaz con un cuscino

Eh sì: spronato dalla moglie Saniye (Selin Yeninci) a fare il possibile per riottenere i favori di Demir, dato che non potranno trascinare a lungo la menzogna della falsa gravidanza, Gaffur deciderà di andare in ospedale e, in un momento di distrazione generale, tenterà di soffocare Yilmaz con un cuscino.

L’intervento di un medico e degli uomini di Fekeli, capitanati da Çetin Ciğerci (Aras Şenol), riuscirà fortunatamente ad evitare il peggio, tant’è che il capomastro non farà in tempo nemmeno a fuggire e verrà tenuto sotto sequestro da Ali Rahmet.

Anche quando Gaffur sottolineerà che è andato da Yilmaz di sua iniziativa, Fekeli crederà che dietro il tentato omicidio ci sia ancora una volta Demir. Comunque sia, il “padrino” libererà il marito di Saniye in tempi brevi, ma lo inviterà a ribadire a Demir di non provocarlo perché, altrimenti, troverà pane per i suoi denti.

Terra Amara, trame: Züleyha va a trovare Yilmaz (di nascosto)

Tuttavia, per quanto drammatica, la trama riserverà anche un momento davvero emozionante: dato che Demir sarà in viaggio per lavoro, Züleyha somministrerà in orario notturno un sonnifero alla suocera Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e, con l’aiuto del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), andrà in ospedale travestendosi da infermiera per sfuggire ai controlli degli uomini di Fekeli.

Con le lacrime agli occhi, la Altun supplicherà dunque Yilmaz di svegliarsi perché, presto o tardi, riusciranno a coronare il loro sogno d’amore e a crescere insieme Adnan, il figlio che condividono ma che, a causa degli intrighi dei Yaman, ha dovuto far passare come il legittimo erede di Demir.

Insomma, Züleyha confesserà ad un Yilmaz del tutto incosciente la verità, conscia del fatto che l'uomo non può ascoltarla. Un incontro fugace che farà da apripista, il giorno successivo, al risveglio di Yilmaz, mentre sarà in compagnia di Fekeli. L'amore trionferà quindi un'altra volta, sicuramente non questa!