Spoiler Terra amara: l’omicidio di Adnan Yaman senior, si cerca il terzo testimone!

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara emergeranno sempre più elementi sulla morte di Adnan Yaman Senior, il marito di Hünkar (Vahide Perçin) e padre di Demir (Murat Ünalmış). A pagare per l’assassinio dell’uomo, scontando oltre vent’anni di prigione, è stato Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), il padrino di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), ma tutto lascerà pensare che il crimine non sia andato esattamente com’è stato raccontato agli inquirenti…

Terra Amara, news: Fekeli e gli scontri con Hünkar

Già sapete che Fekeli avrà modo di incontrare Hünkar in più circostanze e le farà promettere di fare il possibile affinché Demir non la faccia finita con Yilmaz, sottolineando che anche lui farà lo stesso a parti inverse con il figlioccio. Inoltre, sempre Fekeli rinfaccerà più volte a Hünkar di non essere mai voluta andare fino in fondo con le investigazioni sulla morte del consorte, accontentandosi delle menzogne che le erano state raccontate.

Da un lato la signora Yaman continuerà a non credere alla versione di Fekeli, tant’è che preciserà più volte che ha pagato giustamente col carcere perché ha sparato senza pietà ad un uomo che era disarmato; dall’altro la convinzione della donna comincerà a vacillare nel momento in cui si metterà in contatto con lei un ex operaio della tenuta ormai in punto di morte…

Terra Amara, trame: Hünkar turbata dalle parole dell’operaio

Eh sì: visto che sarà consapevole del fatto che ormai gli resta poco tempo da vivere, l’operaio chiederà alla moglie di fare in modo che Hünkar gli faccia visita, ma – quando se la ritroverà davanti – farà in tempo soltanto a menzionare la morte di Adnan e ad implorare il suo perdono per averle mentito. Dopo ciò, l’operaio esalerà il suo ultimo respiro, lasciando la Yaman in preda a mille dubbi!

Come se non bastasse, Fekeli non perderà occasione per confrontarsi nuovamente con Hünkar, ricordandole che è ancora in tempo per scoprire le menzogne che le hanno raccontato nel corso degli anni. Una confessione che farà da apripista ad un altro elemento chiave…

Terra Amara, spoiler: Fekeli e Demir in cerca del terzo testimone

Nel bel mezzo di un dialogo con Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin), la “spia” che avrà insinuato tra gli uomini di Demir, Fekeli chiarirà che l’operaio deceduto erano uno dei tre testimoni chiave dell’omicidio di Adnan. In pratica, a detta di Fekeli, tutti i teste dichiararono mentendo che il Yaman Senior era disarmato quando fu mortalmente colpito, cosa che di fatto portò a una condanna a diversi anni in carcere.

Una vera e propria menzogna, di cui Hünkar non è mai stata messa al corrente e che Fekeli non è mai riuscito a dimostrare. Per questa ragione, l’uomo chiederà a Sait di mettersi in contatto con il terzo testimone, dato che gli altri due sono ormai passati a miglior vita. Si verranno quindi a creare i presupposti per una corsa contro il tempo, dato che anche Demir sarà sulle tracce dell’unico sopravvissuto… ma per quale motivo? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.