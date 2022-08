Spoiler Terra amara: momenti di terrore per Gaffur!

Gli sbagli si pagano, soprattutto se li fai alla famiglia Yaman. È quello che capiterà al capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. A causa di una sua iniziativa, l’uomo finirà per essere cacciato dalla tenuta insieme alla moglie Saniye (Selin Yeninci) e farà di tutto per farsi perdonare. Tuttavia, anche se riuscirà nel suo intento, subirà una punizione che lo farà andare su tutte le furie, visto che verrà declassato…

Terra Amara, news: Demir sul punto di strangolare Gaffur

Tutto partirà quando Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) avrà un incidente in automobile. A quel punto, convinto di fare un favore al signor Demir (Murat Ünalmış), Gaffur si presenterà in ospedale e tenterà di soffocare l’infermo con un cuscino, ma fortunatamente verrà bloccato da un dottore e dagli uomini di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Qualche giorno dopo, visto che si era assentato da Cukurova per risolvere alcuni problemi di lavoro, Demir scoprirà ciò che il capomastro ha fatto e, in preda alla collera, sembrerà intenzionato a strangolarlo!

Anche se la moglie Züleyha (Hilal Altınbilek) e la madre Hünkar (Vahide Perçin) lo faranno desistere dal suo intento, Demir non vorrà più saperne di dare un lavoro a Gaffur e lo caccerà dalla tenuta insieme a Saniye, risparmiando Gülten (Selin Genç) dal licenziamento. Seppure senza impiego, i due coniugi penseranno di cavarsela con alcuni risparmi, ma tutto andrà in fumo quando Gaffur verrà derubato…

Terra Amara, trame: Hünkar e Demir tendono una trappola a Gaffur

Possiamo infatti anticiparvi che, in cerca di una soluzione, Gaffur troverà ospitalità da una zia, che però non andrà per niente d’accordo con Saniye. Quest’ultima farà quindi presente al marito di essere disposta a lasciarlo per tornare dalla sua famiglia, qualora non dovesse riuscire a farsi perdonare dai Yaman. Tale discorso spingerà il Gaffur ad alzare l’asticella con Hünkar, dato che le dirà con tono minaccioso che le conviene riassumerlo poiché potrebbe portare alla luce il vero legame tra Züleyha e Yilmaz.

A sorpresa, Hünkar sembrerà scendere a compromessi con Gaffur, visto che permetterà a lui e Saniye di nascondersi nella tenuta finché non avrà convinto Demir a riassumerlo, ma al tempo stesso gli chiederà di scendere al paese per mettersi in contatto con un uomo. Consapevole che quello è l’unico modo per tornare ad essere il capomastro dei Yaman, Gaffur accetterà ma, appena arriverà sul posto, si troverà davanti ad un cadavere! Come se non bastasse, il malcapitato incrocerà anche l’assassino, che lo costringerà a prendere tra le mani la pistola, l’unica prova del crimine!

Terra Amara, spoiler: Gaffur viene declassato!

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: l’omicidio non sarà altro che una messinscena messa in atto da Demir e Hünkar per frenare le minacce di Gaffur. Non a caso, la signora Yaman lascerà credere al suo sottoposto di aver ritrovato la pistola piena zeppa delle sue impronte digitali e di averla messa al sicuro nella sua cassaforte, invitandolo di conseguenza a smetterla di tirare in ballo Züleyha e Yilmaz perché ora lei ha in mano qualcosa per poterlo a sua volta rovinare!

Insomma, i due Yaman neutralizzeranno Gaffur, che verrà ufficialmente riassunto seppur declassato. Senza comunicarglielo prima, Demir affiderà infatti ad un altro operaio il ruolo di capomastro, mentre Samiye potrà ritornare in cucina. Lì ci sarà anche Fadik (Polen Emre), che otterrà il permesso di ritornare in cucina dopo che sarà stata investita – per fortuna senza gravi conseguenze – da un’automobile mentre lavorava nei campi…