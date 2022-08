Spoiler Terra amara: una scomoda richiesta da HÜNKAR

I continui scontri tra il figlio Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) spingeranno la matriarca Hünkar (Vahide Perçin) a prendere in mano la situazione nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, la donna chiederà all’ex della nuora Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) di lasciare Adana prima che qualcuno si faccia veramente del male, ma le sue parole – intrise di bugie – non verranno ascoltate…

Terra Amara, news: il ferimento di Hünkar

Tutto partirà dal ricovero di Hünkar, che verrà ferita accidentalmente da Yilmaz durante uno scontro a fuoco con Demir. La signora Yaman verrà ricoverata prontamente in ospedale, dove verrà sottoposta ad una delicata operazione, ma riuscirà a riprendersi in tempi brevi potendo contare anche sulla vicinanza inaspettata di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

Approfittando di un momento in cui sarà incosciente per via dell’anestesia somministratale, il padrino di Yilmaz farà infatti visita alla donna e darà l’impressione di essere innamorato di lei ormai da tantissimi anni. Un sentimento tuttora esistente, nonostante le decadi passate in carcere per l’omicidio di Adnan, il marito della stessa. In ogni caso, almeno per ora, la liaison amorosa verrà messa in stand-by e lascerà spazio ad un nuovo intrigo ordito da Hünkar…

Terra Amara, spoiler: Hünkar chiede a Yilmaz di lasciare Adana…

Eh sì: non appena si sarà ripresa dai postumi dell’operazione, Hünkar avrà modo di constatare che Züleyha ha cercato di fuggire dalla tenuta per recarsi a Istanbul e avere una possibilità in più di rintracciare Yilmaz (che avrà scoperto essere ancora vivo). Come se non bastasse, la donna si confronterà sulla questione con il figlio Demir, che le giurerà che non intende fermarsi con la guerra finché Akkaya non rappresenterà più in pericolo.

Preoccupata dall’ennesimo scontro, che potrebbe addirittura concludersi con la morte dello stesso Demir, Hünkar deciderà di affrontare di petto la faccenda e si recherà nella fabbrica che Fekeli avrà regalato a Yilmaz per chiedere a quest’ultimo di lasciare Adana prima che scorra ulteriormente del sangue. Ma quale sarà la risposta dell’uomo?

Terra Amara, trame: Yilmaz si rifiuta di andarsene e vuole parlare con Züleyha

Quando ammetterà di aver fatto il possibile per evitare che ottenesse la grazia per uscire dal carcere, Hünkar deciderà di calcare la mano con Yilmaz e gli dirà di averlo fatto perché Züleyha era ormai incinta di Demir, l’uomo che stava per sposare e di cui si era follemente innamorata. Una vera e propria menzogna che però non convincerà Yilmaz, dato che rifiuterà categoricamente di lasciare Adana e preciserà che dovrà essere Züleyha a chiedergli di andarsene.

Da un lato Hünkar non potrà fare altro per convincere il “nemico” a non rappresentare più un problema per la sua famiglia, dall’altro Yilmaz ripenserà a ciò che ha detto la donna e continuerà a non capire per quale ragione Züleyha abbia dimenticato così in fretta il loro grande amore. Intanto, i più attenti noteranno sicuramente che Hünkar si è contraddetta nelle sue bugie: Demir ignorava che Züleyha fosse già incita al loro matrimonio, visto che non aveva mai “dormito” insieme a lei… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.