Spoiler Terra amara: una verità non del tutto chiara…

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la matriarca Hünkar Yaman (Vahide Perçin) comincerà ad avere dei dubbi sull’omicidio del marito Adnan, avvenuta più di vent’anni prima. La donna si chiederà infatti se il tragico evento sia andato come ha sempre pensato oppure se le sia stato nascosto qualcosa. Spieghiamo dunque con ordine in quale maniera si comincerà a delineare questa storyline…

Terra Amara, news: Hünkar e il legame con Fekeli

Come sapete, a pagare per il crimine è stato Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), il padrino di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Appena avrà modo di parlarle, l’uomo recriminerà però a Hünkar di non essersi curata abbastanza di ciò che era avvenuto la notte dell’omicidio, insinuando che la realtà è assai diversa rispetto a come le è stata raccontata.

Hünkar darà l’impressione di essere ancora piuttosto legata a Fekeli, tant’è che stabilirà un patto con lui affinché Yilmaz e Demir (Murat Ünalmış) smettano di cercare di farsi del male a vicenda a causa di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). La donna però non vorrà mettere in discussione ciò che saprà dell’assassinio di Adnan, cosa che spingerà Fekeli a sottolineare che non vuole farlo perché, in quel caso, sarebbe costretta ad ammettere di aver vissuto in una bugia per più di vent’anni…

Terra Amara, spoiler: un moribondo chiede di poter parlare con Hünkar

Tuttavia, nonostante questa premessa, la convinzione di Hünkar sarà destinata a vacillare molto presto; ciò avverrà quando un vecchio operaio della tenuta, ormai ad un passo dalla morte, le chiederà di presentarsi al suo capezzale perché deve raccontarle qualcosa di estremamente urgente prima di passare a miglior vita. Stranita da quella richiesta, la signora Yaman farà il possibile per andare quanto prima dal moribondo, ma arriverà troppo tardi.

Possiamo infatti anticiparvi che l’uomo lascerà intendere a Hünkar di voler essere perdonato per qualcosa successa il giorno della morte di Adnan, ma proprio mentre starà per vuotare il sacco esalerà il suo ultimo respiro e porterà la confessione con sé nella tomba. Tuttavia, quelle poche parole basteranno per confondere la Yaman…

Terra Amara, trame: Hünkar ha dei dubbi sulla morte di Adnan

Certa fino a quell’istante che Adnan fosse disarmato nel momento in cui Fekeli gli ha inferto il colpo mortale di pistola, Hünkar non potrà fare a meno di pensare a ciò che le ha detto il vecchio operaio ormai defunto e comincerà a domandarsi se le cose sono andate davvero come Ali Rahmet racconta e lei, di conseguenza, non ha mai conosciuto la verità fino in fondo.

Questo dubbio atroce attanaglierà Hünkar, dato che da quell’istante cercherà appunto di capire come possano essere andati davvero i fatti in quel triste giorno che ha cambiato per sempre la sua vita e che ha reso orfano il figlio Demir. Una faccenda complessa, che verrà approfondita di puntata in puntata nel corso delle prossime settimane di programmazione della telenovela… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.