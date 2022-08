Spoiler Terra amara: nuovo arrivo a Cukurova

Un nuovo ingresso sarà destinato a cambiare gli equilibri nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Tra qualche settimana, i telespettatori faranno infatti la conoscenza dell’affascinante Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova), una nuova dottoressa dell’ospedale di Cukurova. Come facilmente prevedibile, la donna interagirà fin da subito con diversi personaggi della telenovela turca…

Terra Amara, news: Müjgan si scontra con Gaffur

Müjgan si stabilirà a Cukurova nonostante il parere contrario del padre, anche lui medico di professione. L’uomo riterrà infatti che la figlia possa fare carriera anche restando a Istanbul, ma la ragazza cambiare per formarsi da sola e senza nessun tipo di appoggio.

A quel punto, qualche giorno dopo il chiarimento, la Hekimoğlu arriverà a Cukurova e, dato che avrà un’autorizzazione del Ministro della salute, vaccinerà i bambini dei dipendenti dei Yaman e visiterà tutti quelli che lo riterranno necessario.

Tale idea non piacerà affatto a Gaffur Taşkın (Bülent Polat) che, in cerca di un modo per essere riassunto dai Yaman, andrà immediatamente a spifferare tutto quanto a Hünkar (Vahide Perçin), salvo poi scoprire che la matriarca era già stata informata dell’arrivo di Müjgan. Comunque sia, la pediatra verrà subito coinvolta anche in altre dinamiche…

Terra Amara, trame: Adnan ha la febbre e Müjgan…

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che il piccolo Adnan inizierà ad avere la febbre altissima, cosa che porterà Züleyha (Hilal Altınbilek) e Demir (Murat Ünalmış) a correre in ospedale, andando contro il consiglio di Hünkar, certa del fatto che al nipotino serva soltanto un po’ di riposo.

A visitare Adnan penserà quindi Müjgan, che somministrerà al neonato una flebo e riuscirà a fargli passare la febbre nel giro di poche ore. Züleyha e Demir potranno dunque riportare l’erede a casa, senza farlo passare per un ricovero, e saranno grati alla dottoressa, che somministrerà al paziente una cura qualora la febbre, arrivata quasi a 39°, dovesse ripresentarsi.

Una maestria, quella della Hekimoğlu, che non passerà inosservata nemmeno a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş)…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz chiede a Müjgan di visitare i suoi dipendenti

Contando sull’appoggio del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), Yilmaz chiederà a Müjgan di visitare i suoi dipendenti per capire se sono in buono stato di salute. Una volta che Sabahattin le garantirà che si muoverà per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie dal Ministero della Salute Pubblica, Müjgan darà il suo consenso e deciderà di aiutare Yilmaz.

Occhio perciò alle puntate successive, dato che questo sarà solo l’inizio del legame fortissimo che si verrà ad instaurare tra Müjgan e Yilmaz… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.