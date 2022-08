Spoiler Terra amara: un divorzio difficile. E Veli è pronto ad approfittare della situazione…

Nelle prossime puntate di Terra Amara, una ferma decisione del marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) farà arrabbiare tantissimo la controversa Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu). Stanco dei loro continui litigi, il medico deciderà infatti di avviare le pratiche del divorzio, ma la donna non sarà del suo stesso parere. Scopriamo insieme come reagirà…

Terra Amara, news: Sabahattin va da un avvocato divorzista

Tutto partirà in seguito all’ennesima discussione, nella quale Şermin rinfaccerà al marito di aver perso il suo prestigioso status sociale. Il litigio si verificherà nel momento in cui la Yaman riterrà erroneamente che Sabahattin non sia stato invitato ad una festa con gli imprenditori e i ricchi borghesi della regione di Adana. Quando scoprirà che in realtà è stato proprio il consorte a rifiutare appositamente di recarsi ai festeggiamenti, Şermin si arrabbierà ancora di più e non farà altro che denigrarlo.

Dato che si sentirà nuovamente svilito, Sabahattin deciderà di non dare più ascolto ai capricci di Şermin e, pur andando contro il suo parere, si recherà da un’amica di famiglia, ossia un avvocato divorzista, per chiederle di avviare le pratiche per sciogliere definitivamente il suo legame nuziale. In seguito a ciò, l’uomo prenderà poi un’altra importante iniziativa…

Terra Amara, spoiler: Sabahattin comunica a Şermin la sua decisione…

Eh sì: possiamo anticiparvi che Sabahattin si farà coraggio e dirà a Şermin che ha ormai avviato le pratiche del divorzio, motivo per il quale riceverà presto tutta la documentazione utile, che le chiederà di firmare senza opporre alcuna resistenza (visto che in fondo tra di loro non c’è più amore).

Come se non bastasse, per evitare ulteriori contrasti, Sabahattin annuncerà alla moglie che lascerà la tenuta Yaman quel pomeriggio stesso, per andare a stabilirsi in una pensione della cittadina. All’infuriatissima donna non resterà dunque altra opzione se non quella di accettare la decisione del coniuge, che poi si metterà in contatto con la figlia Betül (İlayda Çevik) prima che lo faccia Şermin e le racconti un sacco di bugie.

Terra Amara, trame: Şermin sempre più vicina a Veli ma…

Da un lato Sabahattin andrà dunque per la sua strada – pur sapendo che prima o poi il “cugino” Demir (Murat Ünalmış) cercherà di impedirgli di andare fino in fondo col divorzio – mentre dall’altro la situazione che si verrà a creare finirà per avvicinare ancora di più Şermin a Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), il fratellastro di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Tuttavia, possiamo già anticiparvi che Şermin non si renderà conto del fatto che Veli, in realtà, non starà facendo altro che ingannarla. L’uomo avrà infatti bisogno di denaro e, proprio per tale ragione, userà tutto il suo fascino per convincere la donna a prestarglielo. Non contento, Veli utilizzerà dunque lo stesso tipo di atteggiamento anche con Füsun (Yeliz Doğramacılar), l’amica di Şermin che sarà a sua volta attratta da lui. I telespettatori dovranno così domandarsi fin dove si spingeranno gli inganni di Veli ai danni delle due donne…