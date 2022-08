Gravidanza in arrivo a Terra amara? Oppure no? Spoiler!

Un’apparente bella notizia animerà il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. L’uomo sarà infatti al settimo cielo quando la moglie Saniye (Selin Yeninci) gli farà sapere di avere un ritardo, motivo per il quale penserà di essere incinta. Da lì, la storyline prenderà così una direzione imprevedibile, anche perché Gaffur non riuscirà a mantenere a lungo il segreto…

Terra Amara, news: Saniye comincia a stare male…

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Saniye comincerà ad avvertire una forte nausea mentre starà preparando il pranzo alla tenuta dei Yaman. Immediatamente soccorsa dalla cognata Gülten (Selin Genç) e dall’altra inserviente Fadik (Polen Emre), la donna tenderà però a sottovalutare il suo malessere, tant’è che preciserà di essersi sentita male soltanto a causa delle troppe cipolle tagliate.

Ovviamente, ai telespettatori sarà subito chiaro che la governante starà mentendo, tant’è che quella sera stessa si confronterà con Gaffur sulla questione e ammetterà che molto probabilmente è incinta del loro primo erede. Tuttavia, la donna raccomanderà al marito di non fare parola con nessuno dei loro “sospetti” almeno finché non si sarà fatta visitare da un medico in grado di confermare la sua gravidanza…

Terra Amara, trame: Yilmaz ruba tutti gli operai a Demir

Occhio perciò a quello che succederà in seguito, dato che la trama con protagonisti Gaffur e Saniye andrà presto ad intersecarsi con i continui contrasti tra Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmış). Se avete infatti letto i nostri post precedenti, sapete infatti già che il primo “ruberà” quasi tutti i braccianti al marito di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) per dare loro protezione e, soprattutto, sostentamento e lavoro nei campi di cotone “ereditati” dal padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

Appena verrà messo al corrente di quello che Yilmaz ha fatto, Gaffur tenterà di nascondere tutto quanto a Demir, perché avrà paura della sua reazione, e si sforzerà inutilmente di trovare un modo per riportare gli operai dai Yaman. Dato che ogni suo intento fallirà, al capomastro non resterà altra scelta se non quella di sostituire gli operai, ma ormai sarà troppo tardi…

Terra Amara, spoiler: Gaffur dice a Demir che Saniye è incinta

Possiamo infatti anticiparvi che Demir scoprirà da una serva della tenuta che quasi tutti i lavoratori hanno preferito andare da Yilmaz. Neanche a dirlo, Demir andrà su tutte le furie e se la prenderà con Gaffur, colpevole di avergli nascosto gli ultimi avvenimenti della tenuta, e minaccerà di licenziarglielo e di fargliela pagare.

Visto che non troverà altra via d’uscita, Gaffur chiederà quindi clemenza a Demir svelandogli che Saniye è incinta e che deve fare il possibile per mettere il pane in tavola per il nascituro. Il signore deciderà dunque di non cacciare il suo sottoposto, ma specificherà che sta agendo così soltanto perché Saniye aspetta un bambino. Resta dunque da capire se la donna sarà davvero in dolce stato, dato che nessun medico l’avrà ancora visitata. E, in caso contrario… come reagirà Demir? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.