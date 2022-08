Spoiler: una spiacevole scoperta per ŞERMIN di Terra amara!

Le bugie hanno le gambe corte, soprattutto se cerchi di raccontarle alla famiglia Yaman. Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, comincerà infatti a stringersi il cerchio intorno a Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), il fratellastro di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), tant’è che persino la perfida Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) inizierà pian piano a capire il suo doppio gioco…

Terra Amara, trame: Veli si prende gioco di Şermin e Füsun

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, Veli avrà bisogno di soldi, motivo per il quale lascerà a credere sia a Şermin e sia alla sua amica Füsun (Yeliz Doğramacılar) di avere bisogno urgentemente di liquidità per avviare un affare che incrementerà tantissimo il suo vasto (e presunto) patrimonio.

Da un lato, pur di aiutarlo con un prestito, Şermin sembrerà vendere tutti i gioielli ereditati dal padre, anche se poi accuserà la povera domestica Gülten Taşkın (Selin Genç) del furto degli stessi; dall’altro anche Füsun accetterà di prestare soldi a Veli, dato che quest’ultimo sarà riuscito a sedurla ed avrà cominciato una sorta di relazione con lei.

Tuttavia, in questa fase della storia, le due donne si nasconderanno a vicenda i “favori” che staranno facendo a Veli. Il colpo di scena non tarderà però ad arrivare…

Terra Amara, spoiler: Hünkar scopre che Şermin sta frequentando Veli

Eh sì: un giorno, arriverà un pacchetto da una gioielleria e tale pacchetto avrà al suo interno due gemelli con le iniziali V ed E, ossia il nome e cognome di Veli. Dato che sarà la prima a prenderli in mano, Hünkar (Vahide Perçin) non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e a capire che Şermin ha cominciato una frequentazione con il parente di Züleyha.

Sbigottita, Hünkar affronterà la nipote e le chiederà come abbia potuto essere così irresponsabile, svelandole tra l’altro che Veli non è altro che un truffatore disposto a tutto pur di arricchirsi, persino a passare sopra le sofferenze della propria sorella.

A quel punto, per la prima volta la moglie di Sabahattin (Turgay Aydın) ripenserà con fermezza a tutto ciò che Veli le avrà raccontato ed avrà come la sensazione che la zia le abbia detto la verità. Per tale ragione, la donna temerà di essere stata imbrogliata…

Terra Amara, news: Sabahattin mette sulle spine Şermin

Questo non sarà però l’unico problema che Şermin dovrà affrontare: possiamo infatti anticiparvi che Sabahattin sarà entrato in possesso di tante fotografie in grado di dimostrare la sua frequentazione con Veli. Il medico si dichiarerà dunque disposto ad utilizzare tali scatti, qualora la consorte dovesse persistere con l’idea di non concedergli il divorzio che tanto desidera.

Insomma, la situazione per Şermin si farà sempre più ingarbugliata e, in cerca di una soluzione, si confiderà con Füsun, che resterà a sua volta attonita appena apprenderà che Veli è solo uno squallido truffatore. Ad ogni modo, a metterci lo zampino penserà anche Hünkar, dato che darà ordine ai suoi uomini di rintracciare Veli prima che sia troppo tardi. Che cosa avrà in mente?..