Spoiler Terra amara: un falso litigio, una trappola e… un’esplosione!

In uno dei nostri post precedenti dedicato alle anticipazioni delle prossime puntate italiane di Terra Amara, la nuova fiction turca campione d’ascolti, vi abbiamo parlato di un furente litigio che si verrà ad innescare tra gli storici amici Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) nel bel mezzo di una serata trascorsa in una night club.

Tutto ciò farà però parte di un grosso inganno che metterà a repentaglio la vita di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e del “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Vediamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: il falso litigio tra Demir e Cengaver

Cengaver e Demir sembreranno litigare quando il primo importunerà una spogliarellista del nightclub. A quel punto, il Yaman inviterà l’amico a calmarsi ma, quando non otterrà ciò che vuole, comincerà a picchiarlo. Neanche a dirlo, il giorno successivo, a Cukurova non si parlerà d’altro, tant’è che Yilmaz sceglierà di fare una mossa con Cengaver e gli chiederà di entrare in affari con lui per creare una società dell’industria in grado di dare a tutti i lavoratori gli stessi diritti.

Da un lato Cengaver sottolineerà che prima di decidere il da farsi è necessario che parli con chi gli ha dato dall’oggi al domani tutte le possibilità economiche, ossia Fekeli, dall’altro sarà chiaro che lo stesso Cengaver si è preso gioco del nostro protagonista: lo capiremo quando l’uomo incontrerà Demir e, col sorriso, gli comunicherà che il piano per distruggere i due nemici è ormai definitivamente cominciato.

Terra Amara, spoiler: Demir e Cengaver cercano di uccidere Fekeli e Yilmaz

Eh sì: dato che Fekeli commetterà un’imprudenza facendosi vedere da Hünkar (Vahide Perçin) nonostante il falso necrologio sul suo conto pubblicato sul giornale, Demir non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e capirà che è proprio lui il “padrino” dell’odiato Yilmaz. Per tale ragione, il marito di Züleyha (Hilal Altınbilek) non avrà esitato a mettere in scena il suo litigio con Cengaver per spingere Yilmaz (e di conseguenza Fekeli) ad uscire allo scoperto.

Non a caso, Cengaver dirà a Yilmaz di presentarsi con Fekeli in una struttura abbandonata per poter parlare. In realtà si tratta di un posto dove, con l’aiuto di Demir, proprio Cengaver avrà piazzato delle potentissime bombe. I due amici faranno dunque esplodere gli ordigni quando saranno convinti che Akkaya e il padrino si trovino all’interno dell’edificio e, successivamente, gioiranno per la loro dipartita.

Fortunatamente, la faccenda non andrà però come i cattivoni avevano previsto…

Terra Amara, trame: Yilmaz e Fekeli si salvano e…

Possiamo infatti anticiparvi che, a sua volta, Fekeli aveva captato la trappola di Demir e Cengaver, motivo per il quale riuscirà a mettere in salvo sia lui e sia Yilmaz.

Insomma, i nemici si saranno messi alla prova a vicenda in una guerra che sarà sempre più densa di colpi di scena. Il tutto mentre l'esplosione dell'edificio verrà catalogato come l'ennesima attentato anarchico verificatosi a Cukurova contro i ceti potenti. Tuttavia, ciò non impedirà a Fekeli di portare avanti il suo piano per vendicarsi dei Yaman. In che cosa consisterà?