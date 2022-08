Spoiler Terra amara: la morte di Veli, il fratellastro di Züleyha

Game over per Veli Erdönmez (Mustafa Açılan). Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, lo scomodo fratellastro di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) verrà infatti fatto fuori per ordine di Hünkar Yaman (Vahide Perçin). Un vero e proprio colpo di scena che metterà in moto diverse dinamiche della telenovela turca campione d’ascolti…

Terra Amara, news: Hünkar scopre che Şermin sta frequentando Veli e…

Le anticipazioni segnalano che la storyline si complicherà a dismisura nel momento in cui Hünkar scoprirà che la nipote Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) sta frequentando Veli. Oltre a ricattare Şermin minacciando di consegnare alcuni suoi scatti compromettenti in compagnia dell’uomo – che la metterebbero in difficoltà qualora Sabahattin (Turgay Aydın) dovesse persistere con l’idea di divorziare – Hünkar svelerà alla parente che Veli non è altro che un truffatore.

Da un lato Şermin se la prenderà con se stessa perché si sarà fatta imbrogliare da Veli e gli avrà prestato un’ingente somma di denaro, dall’altro Hünkar si farà prendere ancora di più dalla rabbia quando Züleyha le racconterà che il fratello le ha rubato un prestigioso collier che le aveva regalato Demir (Murat Ünalmış). Ciò spingerà la matriarca a chiedere ai suoi uomini di rintracciare il nemico…

Terra Amara, spoiler: Veli viene ritrovato senza vita…

Nel giro di poco tempo, Veli verrà quindi sequestrato e torturato affinché racconti a chi ha venduto il collier della sorella. Una volta che sarà rientrata in possesso dell’oggetto, la Yaman non mollerà però la presa sull’imbroglione, tant’è che chiederà nuovamente ai suoi scagnozzi di prelevarlo. Da quel momento si perderanno le tracce del giovane, che verrà ritrovato qualche giorno dopo privo di vita a causa delle numerose percosse ricevute.

Il primo ad apprendere la notizia, che verrà riportata su tutti i giornali, sarà Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), il quale scoprirà a sua volta che il mancato cognato era stato sequestrato dalla Yaman; a quel punto il nostro protagonista non farà fatica a comprendere che è stata proprio Hünkar ad ordinare di ucciderlo. Ovviamente, anche Züleyha verrà messa al corrente di quanto accaduto al consanguineo, ma non sprecherà una lacrima per lui (dato che lo considererà il maggiore responsabile di tutte le sue disgrazie).

Terra Amara, trame: Züleyha si avvicina a Şermin

In ogni caso, bisognerà anche fare attenzione a che cosa succederà in seguito, visto che Züleyha capirà che anche Şermin è parecchio scossa dalla morte di Veli. A quel punto, la ragazza chiederà spiegazioni alla cugina acquisita, che le confermerà di avere incontrato Veli più volte per fuggire dai suoi problemi coniugali con Sabahattin e di avergli prestato del denaro poiché completamente soggiogata.

Nel suo sfogo, Şermin ammetterà inoltre che Veli le aveva confessato che lei e Yilmaz non erano fratelli ma amanti. Tuttavia, dirà alla Altun che può stare tranquilla a riguardo perché non intende dire una parola su tale relazione, dato che Hünkar ha minacciato in quel caso di spedire ai giornali alcune sue foto compromettenti con Erdönmez. Ciò basterà però a frenare le indagini di Züleyha?