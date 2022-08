Terra Amara: Yilmaz fa una proposta a Sabahattin, ecco quale | Anticipazioni

Spoiler Terra amara: Yilmaz entra nei problemi di Şermin per danneggiare Demir

Anche se il marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) deciderà di ritirare la richiesta di divorzio per via dell’atteggiamento prepotente del cugino Demir (Murat Ünalmış), la capricciosa Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) non smetterà certamente di avere problemi economici nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Proprio per questo, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) cercherà di approfittare di una situazione che si verrà a creare per mettere nuovamente i bastoni tra le ruote al nemico…

Terra Amara, news: Şermin e i continui problemi economici

Sabahattin rinuncerà a divorziare quando Demir sospenderà di pagare la retta universitaria della figlia Betül (İlayda Çevik); a quel punto, il medico non troverà altra scelta se non quella di piegarsi alle volontà del Yaman, anche se chiarirà fin da subito a Şermin che porrà fine al loro matrimonio appena la ragazza si laureerà.

Dopo ciò, Sabahattin lascerà la tenuta dei Yaman e cercherà di rifarsi una vita lontano dalla sua famiglia acquisita. Tuttavia, col trascorrere degli episodi, Şermin continuerà ad avere delle grosse difficoltà economiche, che si paleseranno maggiormente quando alcuni commercianti di Cukurova si rifiuteranno di permetterle alcune compere con la promessa che salderà il debito in un secondo momento…

Terra Amara, trame: Demir vuole comprare la casa di Şermin

La prima volta che si presenterà il problema, a risolvere la scomoda situazione ci penserà Füsun (Yeliz Doğramacılar), che non esiterà a pagare alcuni abiti al posto dell’amica. Ma sta di fatto che la Yaman sarà senza un soldo, anche se Sabahattin avrà venduto addirittura la sua automobile per evitare un pignoramento dell’abitazione, e penserà bene di chiedere ancora una volta un prestito a Demir.

Nel corso del dialogo che si verrà a creare, Demir mostrerà però per l’ennesima volta il suo vero volto e, dopo aver negato un prestito a Şermin, si dirà disposto a darle del denaro soltanto se gli venderà la sua casa ad un prezzo decisamente più basso rispetto al suo effettivo valore. Una condizione che la donna non potrà in alcun modo accettare e che consentirà a Yilmaz di “intromettersi” nella questione…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz vuole comprare la tenuta di Şermin

Eh sì: una volta che apprenderà da Sabahattin i problemi economici in cui versa Şermin, Yilmaz si dirà disposto a comprare la casa in questione (e i territori della stessa che fanno parte della tenuta ereditata dal defunto padre). Akkaya vorrà portare a termine tale compravendita per infastidire ulteriormente Demir, dato che prometterà a Sabahattin di non cacciare Şermin quando sarà diventato il nuovo proprietario.

Dato che sarà profondamente arrabbiato con Demir per i mezzucci che ha utilizzato per spingerlo a rinunciare al divorzio, Sabahattin darà il suo benestare. Ma la Yaman accetterà e, soprattutto, come la prenderà Demir qualora il piano dovesse concretizzarsi?