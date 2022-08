Spoiler Terra amara: il mancato divorzio di Sabahattin e Şermin

Non sarà facile per il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) interrompere il suo matrimonio infelice con la capricciosa Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu). Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, l’uomo dovrà infatti fare un passo indietro rispetto al suo divorzio a causa dell’intromissione di Demir (Murat Ünalmış), intento ad evitare l’ennesimo scandalo con protagonista la sua famiglia…

Terra Amara, news: Sabahattin vuole divorziare ad ogni costo

Demir non vedrà di buon occhio l’ipotetico divorzio di Sabahattin e Şermin perché temerà che tutta Cukurova cominci a spettegolare su di loro, inventando delle vere e proprie menzogne su tutta la famiglia Yaman. A detta dell’uomo, nessuno capirebbe infatti per quale ragione il dottor Arcan ha posto fine al suo matrimonio dopo oltre 25 anni e così userà, come suo solito, la prepotenza per imporre la sua volontà.

Dopo aver tentato invano di convincere Sabahattin di desistere dal suo intento, Demir penserà dunque di minacciare l’avvocatessa scelta da Sabahattin affinché rinunci all’incarico ma, dato che la mossa non produrrà gli effetti desiderati, non avrà altra scelta se non quella di utilizzare il pugno di ferro. Proprio per questo, sospenderà i finanziamenti degli studi a Parigi della nipote Betül (İlayda Çevik).

Terra Amara, spoiler: Sabahattin blocca il suo divorzio con Şermin

Quando Betül la metterà al corrente del particolare, attraverso una telefonata nella quale piangerà e non farà altro che lamentarsi, Şermin andrà su tutte le furie e si presenterà in ospedale per accusare Sabahattin dell’ultima disgrazia occorsa alla figlia.

Costernato per come si è evoluta la situazione, il medico non potrà fare altro che tornare sui suoi passi, conscio del fatto che finirebbe per perdere definitivamente Betül qualora Demir persistesse nel non volerle pagare la retta universitaria della Sorbona.

Dopo un dialogo con la sua avvocatessa (in cui sottolineerà che avrebbe dovuto dire di no alla figlia nel momento in cui quest’ultima ha chiesto di studiare a Parigi), Sabahattin prenderà dunque a malincuore la decisione di stoppare il suo divorzio da Şermin, dandola di fatto vinta al prepotente Demir.

Terra Amara, trame: Sabahattin lascia la tenuta dei Yaman

Nonostante questo, l’Arcan Senior non vorrà però continuare a vivere nella menzogna e metterà distanze tra lui e la consorte… In che modo? Possiamo anticiparvi che Sabahattin farà le valigie e lascerà la tenuta dei Yaman, spiegando a Şermin che il divorzio è sospeso finché Betül non si laureerà ma che comunque non intende più vivere nella tenuta.

Una vera e propria frattura che l'uomo porterà avanti anche con Demir. Approfittando del fatto che il "cugino" è stato appena dimesso dall'ospedale, Sabahattin non esiterà ad affrontare Demir per comunicargli che non intende più piegarsi ai suoi ricatti. Ma il Yaman Senior accetterà la "ribellione" del dottor Arcan?