Spoiler: non c’è pace per Yilmaz di Terra amara!

Nuova disavventura in arrivo per Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Deluso da una sorprendente dichiarazione della sua ex Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) al marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), il nostro protagonista correrà ad alta velocità per le strade e avrà un incidente in automobile che gli costerà il ricovero. Ciò genererà diverse dinamiche nella telenovela turca…

Terra Amara, trame: Züleyha e Yilmaz salvano Nazire

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti, sapete già che tutto prenderà il via nel momento in cui Züleyha e Yilmaz si troveranno a dover soccorrere insieme la lavoratrice Nazire (Teksin Pircanli), colpita da una crisi epilettica dalla quale non riuscirà a riprendersi. A quel punto, i due ex saliranno sulla stessa automobile in direzione dell’ospedale, provocando l’ira di Demir, che andrà su tutte le furie quando Fadik (Polen Emre) lo metterà al corrente del particolare.

Dopo aver raggiunto i due, Demir non esiterà quindi a puntare una pistola contro Yilmaz, che si difenderà a sua volta estraendo la sua arma. Tuttavia, prima che la situazione degeneri, Züleyha deciderà di fare la sua mossa e supplicherà il marito di non tentare di fare del male ad Akkaya perché, qualora non fosse lui ad uscirne morto, finirebbe in prigione e non potrebbe prendersi cura né di lei e né di Adnan. Un discorso che si concluderà con una dichiarazione della Altun a Demir, anche se sarà chiaro che ha agito in quel modo soltanto per salvare la vita di Yilmaz…

Terra Amara, spoiler: incidente d’auto per Yilmaz

Occhio perciò a quello che succederà in seguito: Demir si lascerà sopraffare dalle parole della consorte e non torcerà un capello a Yilmaz, che però a quel punto si farà prendere ulteriormente dalla rabbia ed andrà in giro per le strade di Cukurova ad altissima velocità.

Nel frattempo, dato che sarà preoccupato dal mancato ritorno a casa del figlioccio, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) comincerà a pensare che Yilmaz possa aver fatto del male ad Akkaya, tant’è che non esiterà a presentarsi nella tenuta dell’uomo e lo accuserà del crimine di fronte ad alcuni suoi invitati, presenti lì per prendere parte ad una cena.

Dopo una notte insonne, durante la quale avrà incaricato Çetin (Aras Şenol) di fare alcune ronde per capire che cosa sia successo allo “scomparso”, Fekeli verrà dunque informato del fatto che Yilmaz è rimasto coinvolto in un incidente stradale e che le sue condizioni sono abbastanza disperate. Una notizia che scuoterà parecchio il “padrino”…

Terra Amara, trama: Fekeli crede che l’auto di Yilmaz sia stata sabotata ma…

Possiamo infatti anticiparvi che Ali Rahmet comincerà a pensare che l’automobile del suo adorato figlioccio sia stata sabotata e vorrà vederci più chiaro, come avrà modo di spiegare in seguito a Çetin. Intanto, la nuova disgrazia darà modo al capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) di avventarsi nuovamente sul povero Akkaya, che vorrà assassinare mentre sarà ancora incosciente in ospedale, per entrare nuovamente nelle grazie di Demir ed ottenere in cambio del denaro. In che modo si muoverà quindi Gaffur per farla finita con Yilmaz? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.