Spoiler Terra amara: il difficile e struggente incontro tra Züleyha e Yilmaz

Pur di riavere il piccolo Adnan al suo fianco, la sfortunata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà disposta a tutto nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, arriverà a mentire all’amato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sui sentimenti che prova per il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), scopriamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, trame: Züleyha cerca di scappare dalla tenuta Yaman ma…

I turbamenti di Züleyha aumenteranno a dismisura nel momento in cui scoprirà che il suo amato Yilmaz è ancora vivo. A quel punto, visto che Demir farà il possibile per evitare di farglielo incontrare, la Altun tenterà di scappare dalla tenuta con il piccolo Adnan, ma la sua fuga verrà presto bloccata e genererà una spiacevole conseguenza.

Al fine di evitare che la moglie possa fuggire nuovamente dalle sue proprietà, Demir penserà bene di affidare Adnan alle cure di una sua dipendente, ma non farà affatto menzione a Züleyha di dove ha portato il bambino. In più di una circostanza, la donna supplicherà il marito di farle vedere il figlio, ma Demir si mostrerà deciso ad andare avanti con il “castigo”. Almeno finché non troverà un modo di tenerla sotto scacco…

Terra Amara, news: Demir dà una condizione a Züleyha

Eh sì: nel momento in cui, durante un teso confronto, Yilmaz dirà a Hünkar (Vahide Perçin) che lascerà Adana soltanto se sarà Züleyha a chiederglielo, Demir penserà bene di fare leva sul bene che la consorte vuole ad Adnan e la condurrà con sé nella casa dove lo ha portato per impedirle di vederlo.

Tuttavia, appena arriverà sul posto, Demir permetterà alla povera Altun di vedere il bimbo soltanto attraverso una finestra poiché in cambio vorrà una cosa da lei.

In pratica, per poter riabbracciare il figlioletto, Züleyha dovrà incontrare Yilmaz per dirgli di essersi profondamente innamorata di Demir e chiedergli di non interferire per nessun motivo nel suo matrimonio. Seppure con la morte nel cuore, la nostra protagonista accetterà tali condizioni e, dopo circa un anno, si preparerà ad incontrare l’uomo che davvero ama.

Terra Amara, spoiler: Züleyha e Yilmaz si rincontrano!

Il dialogo tra i due ex sarà dunque carico di tensione: da un lato Yilmaz rinfaccerà a Züleyha di essersi lasciata sedurre dai soldi di Demir e di aver mandato all’aria tutti i loro sogni in poco tempo; dall’altro la Altun non potrà fare altro se non rispettare l’accordo sancito con il marito e, oltre a chiedere ad Akkaya di lasciarla in pace, sottolineerà di essersi innamorata di Demir grazie al suo corteggiamento e negherà di essere stata obbligata a sposarla.

Insomma, tra Züleyha e Yilmaz non ci sarà alcun tipo di chiarimento, visto che la donna sarà costretta a mentire per tutto il tempo, ed entrambi nelle ore suggestive si struggeranno dal dolore per la freddezza con cui sarà concluso il loro incontro. Comunque sia, dopo tanto dolore, Züleyha potrà anche tirare un sospiro di sollievo, dato che Demir manterrà la parola data e riporterà a casa Adnan.

E, invece, Yilmaz che cosa farà? Contrariamente ad ogni tipo di pronostico, l’uomo deciderà di restare ad Adana ma si porrà un obiettivo: dimenticare Züleyha il prima possibile! Ci riuscirà? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.