Anticipazioni puntata 49 Un altro domani di mercoledì 10 agosto 2022

Nel presente, ottime notizie per Julia e per la sua bottega di mobili: una prestigiosa rivista di arredamento intende realizzare un servizio sulla sua attività. L’entusiasmo della Infante si scontra però con la diffidenza di mamma Diana, che non è d’accordo. Julia percepisce i rimproveri della madre come un attacco alla sua autostima e, stanca di essere trattata sempre come un bambina, trova conforto in Sergio. Intanto Cloe continua a conoscere virtualmente Dani e comincia a innamorarsi di lui.

Nel passato, Kiros fa un bel gesto verso Carmen e tra i due avviene un chiaro avvicinamento. Ecco perché quando – alla cena a sorpresa che Victor ha organizzato per riunire le famiglie Villanueva e Velez de Guevara – Kiros senza volerlo diventa il centro dell’attenzione, Carmen lo difende e cerca di salvare il domestico dalle angherie di Ventura.