Anticipazioni puntata 51 Un altro domani di venerdì 12 agosto 2022

Nel passato, Carmen non accetta la proposta di fidanzamento di Victor e rientra a casa sua con grande dispiacere di Patricia e Francisco. Patricia cerca invano di convincere Victor a insistere, mentre Carmen – delusa dell’accoglienza ricevuta – si sfoga con Kiros. Alicia corre piangendo da Ines per dirle che Angel l’ha lasciata in quanto innamorato di un’altra!

Nel presente, la bottega riceve un grosso ordine: dieci mobili. Ma il problema è che bisogna produrli in un mese e questo fa andare in ansia le ragazze.. Dopo aver trascorso la notte con Julia, Sergio, ben manovrato da Diana, decide di non partire e offre a Julia il suo appoggio morale; il suo scopo, ovviamente, è quello di riconquistarla…