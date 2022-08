Anticipazioni puntata 53 Un altro domani di mercoledì 17 agosto 2022

Nel presente, Julia e il suo staff cercano di comprendere chi si stia nascondendo dietro la fantomatica Mia Yaco, la signora che ha fatto un grosso ordine di mobili in bottega. Nonostante gli sforzi, però, l’identità del personaggio non viene fuori e, in più, la Infante e i suoi collaboratori devono darsi da fare parecchio per rispettare la consegna. Cloe è sempre più confusa sui suoi sentimenti per Ribero e lo evita; Maria la invita a parlare con lui.

Nel passato, cresce il sentimento fra Kiros e Carmen, ma quest’ultima capisce quanto tutto questo sia pericoloso, viste le rigide leggi locali. La ragazza teme soprattutto per Kiros, specie quando i due si accorgono di essere pedinati da Yungani. Carmen intuisce che sia stata Patricia a mandarla…