Anticipazioni puntata 54 Un altro domani di giovedì 18 agosto 2022

Nel presente, Julia rammenta perché il nome Mia Yaco non le è del tutto estraneo: si tratta dell’autrice di un libro che aveva trovato tra le cose di Carmen e Carlos. La donna a quel punto ritiene di aver compreso chi sia in realtà “l’acquirente misteriosa”.

Nel passato, invece, Carmen apprende da Mateo che il padre le sta nascondendo delle cose, ma Francisco finge ancora che in fabbrica le cose vadano bene e accetta di accogliere la sua richiesta di non avere più un vigilante (se ricordate, Kiros ha perso tale incarico per aver protetto Carmen a sufficienza).